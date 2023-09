Massa ahora quiere ser más liberal que Milei: por los próximos meses, eliminaría impuesto a las ganancias

El objetivo es que ningún trabajador que pague el Impuesto a las Ganancias, salvo los CEOs, directores de empresas y otros cargos en la cima de las corporaciones. Así, se busca que nuevo mínimo no imponible para el tributo sea 1 millón de pesos (brutos) lo generará una mejora en el sueldo de bolsillo de hasta casi 28 por ciento para los beneficiarios de los cambios.

Con esa idea, Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial de UP, recibirá esta tarde a autoridades de la Cámara de Diputados y dirigentes de la CGT, CTA y otros gremios. Massa había adelantado en la semana que si era Presidente, “o antes”, según dijo, pretendía eliminar el pago de Ganancias para la gran mayoría de los trabajadores en relación de dependencia y también jubilados que abonan el tributo.

Si bien quedan algunos puntos por definir, estas son las claves del proyecto a las que pudo acceder Infobae de fuentes oficiales:

– Dejaran de pagar el impuesto todos los trabajadores. Según los ejemplos del documento al que accedió este medio, será de $1 millón bruto. Así, abarcará a casi la totalidad de los trabajadores en relación de dependencia y jubilados.

– “Sólo estarán alcanzados los directores de las sociedades anónimas, los CEOs, gerentes y subgerentes y pensiones de privilegio que implicarán un porcentaje muy menor del total de empleados en relación de dependencia de todo el país”, se aclaró.

– “La propuesta para que dejen de pagar el impuesto a las Ganancias los integrantes de la cuarta categoría de trabajadores y jubilados requiere de una ley, ya que además de ser materia tributaria es un impuesto de ejercicio anual”, dijeron. De esa forma dejaría de tener efectos a partir del 1 de enero de 2024. “Sin embargo, se implementará un ‘esquema puente’ con similares beneficios a partir de las remuneraciones de octubre de este año”, dice el texto. “Estamos preparando una medida que tenga impacto para el 2024 pero también para este año”, le había adelantado a este medio desde Economía la semana pasada.

- Además, Infobae pudo saber que se busca un sistema que se actualice de manera automática, no por el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Por otro lado, resta saber si el proyecto también incluirá un esquema de compensación fiscal, un nuevo impuesto, para cuando el mayor volumen de lo percibido por Ganancias deje de entrar a las arcas de las AFIP en términos de recaudación.

Según datos oficiales, luego de la última medida tomada por Economía están exentos de Ganancias en la actualidad, los sueldos de hasta poco más de 700.000 pesos. La proyección con los incrementos salariales a diciembre de 2023 es de 890.000 retenidos en el impuesto. Esa cifra representa a un 7 por ciento de los trabajadores en relación dependencia. El número llegó a más de 2,4 millones al final del gobierno de Mauricio Macri (30% del total); y era de casi 1,2 millones en 2015 y de 500.000 en 2003.

En el siguiente gráfico se muestran ejemplos de cinco salarios, de entre 800.000 y 1 millón de pesos, con detalles de cuánto se les descuenta hoy y cuánto mejoraría el ingreso con el nuevo régimen que propone Massa:

Así, por caso, para el salario bruto de 1 millón de pesos, el ingreso “de bolsillo” hoy es de $680.308,36, con descuentos de $132.001,31 por cargas sociales y de $187.690,32 por Ganancias. El peso de Ganancias en ese sueldo neto es de 21,6 por ciento. De aprobarse la propuesta que tiene Massa entre manos, ese trabajador pasaría a ganar $867.998,69, o sea una mejora de $187.690,32 frente al salario actual, o un 27,2 por ciento más.

El nuevo beneficio tendrá el siguiente impacto, según el sector:

Massa se reunió el viernes pasado con su mesa chica para terminar de darle forma al proyecto. Participaron del encuentro el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y el jefe de Aduana y flamante encargado de la nueva unidad que negocia precios, Guillermo Michel.

“Massa le pidió a Michel y a todo el equipo económico que el proyecto sea para beneficiar a la mayor cantidad trabajadores, que el grueso deje de pagar Ganancias”, dijeron en Economía.

“Un laburante, por ahora paga Ganancias. Y digo por ahora porque, si soy Presidente, no van a pagar Ganancias, y yo no soy como (el ex presidente, Mauricio) Macri, porque ya lo vengo bajando; lo plantee en el Congreso y dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema Ganancias”, había adelantado Massa el miércoles pasado en una entrevista en C5N.

“Sí, saco Ganancias si soy presidente... o por ahí antes”, agregó el tigrense. “Por qué no comparamos cuánto le cobran a los laburantes, mientras directores de empresas no pagan Ganancias por algunas exenciones que tiene desde el punto de vista tributario”, dijo.

Reunión

A la reunión de hoy fueron citados la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, y los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña. También los dirigentes Sergio Palazzo (La Bancaria), Hugo Yasky (CTA), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), y referentes de los sindicatos petroleros, de la Alimentación y Aeronavegantes.

Ante la posibilidad de un anuncio también habrá movilización de trabajadores, según confirmó la CGT en un comunicado. “En apoyo a esta decisión que da respuesta a un viejo reclamo de las organizaciones gremiales, llamamos a todos los sindicatos a movilizarse este lunes a las 18 horas a las puertas del ministerio de Economía. La Confederación General del Trabajo estará presente respaldando la eliminación del mal llamado impuesto a las ganancias, una medida que sin dudas significaría una mejora importante de trabajadores y trabajadoras”, dijo la central obrera.

