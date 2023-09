Sin nombrarlo, Massa criticó a Aracre por su paso por el Gobierno: "Anduvo boqueando y hubo una corrida"

El ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, recordó el paso del ex empresario Antonio Aracre por el Gobierno de Alberto Fernández. Sin nombrarlo, aludió al ex jefe de asesores que es investigado por supuesto abuso sexual de un menor de edad. "Anduvo boqueando y hubo una corrida", manifestó.

Después de anunciar la reducción del Impuesto a las Ganancias con un acto en las puertas del Ministerio de Economía, Massa visitó el canal C5N para una entrevista en Duro de Domar, donde defendió la iniciativa. En el medio, trazó un análisis de la situación económica de la Argentina y las vicisitudes que debió afrontar desde que está al frente de la cartera.

En ese momento, trajo a colación la figura de Aracre, aunque sin nombrarlo.

Se trata del ex CEO de Syngenta que tuvo un paso fugaz por el Gobierno cuando remplazó a Julián Leunda como jefe de asesores de Alberto Fernández, pero se fue en medio de rumores que hicieron reaccionar a los mercados con una suba del dólar blue.

Massa y el recuerdo de Aracre

"Después de la reunión con Biden, el FMI se comprometió que hacía un adelanto, y nos llevó, nos quiso obligar a devaluar. En el medio tuvimos una corrida porque uno, bueno, no es el mejor día para nombrarlo, porque hoy tuvo otros líos, anduvo boqueando que había que devaluar el 30 y qué sé yo, y en el medio tuvimos una corrida", dijo Massa en televisión.

El candidato dejó en claro que está al tanto de la situación que atraviesa el ex empresario y funcionario, que en los últimos días fue allanado tras una grave denuncia por supuesto abuso sexual contra un menor de edad.

Desde el momento en que llegó al Gobierno se supo que no había mucha simpatía entre el ministro y el ahora ex jefe de asesores. Ese ánimo no tardó en incrementarse durante los 70 días que el ex CEO permaneció en el cargo.

La investigación está en manos de un juez nacional de la ciudad de Buenos Aires que tomó nota de la denuncia y ordenó un cúmulo de medidas de prueba para comprobar si efectivamente hubo delito.

Los datos que trascendieron hasta el momento indican que el hecho habría ocurrido el viernes 8 de septiembre. La investigación se focaliza en dos lugares principalmente: el bar London de la avenida de Mayo, en el microcentro porteño, donde Aracre habría mantenido una entrevista con la supuesta víctima y otro joven más, y un departamento de la calle Arévalo. Este último lugar habría sido el escenario del presunto abuso.

