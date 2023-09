Juan Grabois no participará en el acto de apoyo a Sergio Massa: el MTE tampoco estará presente

Este jueves, los movimientos sociales oficialistas realizarán un acto de apoyo a la candidatura de Sergio Massa, pero no contarán con la presencia de Juan Grabois. En el microestadio de Argentinos Juniors, las organizaciones esperan reunir a 10 mil militantes y tendrá al ministro de Economía como figura central.

La movida está organizada por el Movimiento Evita, que lidera Emilio Pérsico; Barrios de Pie, de Daniel Menéndez; y la Corriente Clasista y Combativa, de Juan Carlos Alderete. En cambio, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que conduce Grabois no se sumará al acto y tampoco estará el excandidato presidencial, que llamó a votar a Massa, pero no pierde oportunidad de cuestionarlo.

En ese sentido, la diputada nacional Natalia Zaracho salió a criticar la decisión de Massa de subir el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, una medida celebrada por la CGT y las CTA. «Felicitaciones a la CGT por haber conseguido un aumento tan significativo para los trabajadores registrados con sueldos entre 700.870 y 1.770.000 pesos», ironizó Zaracho, que responde a Grabois y es candidata a renovar su banca en la lista que encabeza Massa.

«Les pido que ayuden a los millones de desamparados que laburan en la informalidad, el monotributo, cooperativas, el campo pobre, ese 50% de nuestro pueblo trabajador y sus familias que subsiste entre la pobreza y la indigencia, cuya existencia y reclamos nadie parece darse por enterado», continuó la diputada cartonera.

Luego sugirió que Massa no los escucha. «Se los pido a ustedes porque a nosotros, más allá de nuestras intenciones, de nuestros esfuerzos, de algunas experiencias exitosas, tanto los movimientos sociales que buscan representar sus reivindicaciones, tanto como fuerza política que intenta expresar su agenda dentro de UP, no se nos escucha», lanzó en sus redes sociales.

Ingreso del proyecto de Ganancias a Diputados

El proyecto del Poder Ejecutivo para modificar el impuesto a las Ganancias, anunciado por Sergio Massa, ingresó este miércoles a la Cámara de Diputados. «Luego de tener número de expediente, el proyecto tendrá el giro respectivo para empezar prontamente su tratamiento», anunció el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez.

Con información de www.elintransigente.com