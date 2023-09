Google Play Store reconocerá las aplicaciones sospechosas

La tienda de aplicaciones de Google tiene más funciones además de ser la plataforma donde todos los celulares que cuentan con el sistema operativo Android descargan programas útiles para su productividad u ocio. Es también la encargada de proteger a los dispositivos de actividad nociva como las aplicaciones maliciosas que podrían estar instaladas en los teléfonos.

Esta “funcion antivirus” llamada Google Play Protect se encargab de escanear la memoria del celular, además de neutralizar las amenazas que podría encontrar y que tendrían la intención del extraer datos de los celulares. Esto incluye a todos los programas que hayan sido instalados producto de una descarga de fuentes externas diferentes a Play Store.



Según reveló el analista Mishaal Rahman en su cuenta oficial de X (antes conocido como Twitter), Google estaría desarrollando una función especial para que el escaneo ya no sea solicitado por el usuario (que podría no conocer de esta función), sino que sería realizado de forma automática cada vez que se ingrese una nueva aplicación desconocida que fuese descargada sin usar la tienda oficial de programas.

Esta nueva función estaría llegando a los celulares en al próxima actualizaciondel sistema pues, según anotó Rahman, la detección en tiempo real de amenazas sería parte de las características del sistema a partir del mes de septiembre del año 2023, aunque no se especifica en qué día del mes empezaría a activarse.



Otro de los beneficios de esta función es que, al no depender de la iniciativa de los usuarios sino ser un proceso automático, el periodo de protección de los usuarios sería más largo ya que si se deja que el dueño del teléfono decida cuándo escanear la memoria interna, entonces todo el tiempo en el que no se dedique tiempo a esta actividad será en realidad un periodo de exposición a riesgos de seguridad.

Cómo usar Play Protect

Para acceder a esta función, se deberán seguir los siguientes pasos:

- Ingresar a la aplicación Google Play Store.

- Hacer clic sobre la foto de perfil del usuario ubicada en la parte superior derecha de la pantalla.



- En el menú, seleccionar la opción “Play Protect”.

- Dentro de esta sección, se podrá encontrar con un mensaje de seguridad: “No se encontraron apps dañinas”.

- Si el usuario desea volver a escanear el dispositivo por seguridad (aún cuando Play Protect indica que realiza esta acción de forma periódica), deberá hacer clic sobre el botón “Analizar”.

- Una vez que se haya terminado el proceso (que dura apenas unos segundos) en la parte inferior de la pantalla aparecerán los íconos de las aplicaciones que fueron analizadas.

No hay límite de veces que se puedan escanear los dispositivos. Sin embargo, si el sistema Play Protect no ha identificado una aplicación sospechosa, lo más probable es que no la encuentre en un escaneo inmediatamente posterior.

Con el objetivo de que loos usuarios sean conscientes de que instalaron una aplicación maliciosa o peligrosa, Play Protect mostrará una advertencia de seguridad que indicará el motivo por el que se está alertando al usuario. A partir de este momento el usuarios puede elgir ignorar la recomendación de Google o pulsar el botón “desinstalar”.

Si una aplicación sospechosa es detectada, el sistema de seguridad de Google retirará todos los permisos que se le haya otorgado a la aplicación y se cortará el acceso a cualquier tipo de información adicional. Así se evita que los cibercriminales que controlan el programa puedan acceder a información aún si fueron detectados.

Como en cualquier otro caso de infección de un dispositivo por causa de virus, la mejor forma de prevenir estos escenarios es tener una actitud preventiva.

Esto implica no realizar descargas de aplicaciones desde sitios web no seguros o dudosos, además de mantener actualizados todos los programas en sus versiones más recientes para evitar problemas de seguridad.

Con informacion de Infobae.