José Ignacio de Mendiguren: “No hay riesgo de hiperinflación, estamos haciendo todo para que no exista”

Pese al dato del INDEC, que informó este miércoles que la inflación de agosto alcanzó el 12,4% -siendo el registro mensual más alto de los últimos 32 años- y que la suba de precios anual fue de 124,4%, el secretario de Industria del Gobierno Nacional, José Ignacio De Mendiguren, descartó que haya riesgo de hiperinflación y defendió las medidas adoptadas por el ministro de Economía Sergio Massa.

“No hay riesgo de hiperinflación. Estamos haciendo todo para que no exista”, manifestó De Mendiguren enumerando que el Poder Ejecutivo “resolvió el tema energético con el gasoducto” Néstor Kirchner; que “la minería está en récord de exportaciones”; el reintegro del IVA, al cual definió como “el impuesto más injusto de la Argentina”; y recordó que por la sequía “faltan 21 mil millones de dólares”: “Nos cayó un meteorito”, lamentó.

En este contexto, expresó con optimismo que la inflación del próximo mes será “abajo de 12%” y argumentó que los preocupantes datos de agosto se dieron a partir de “la devaluación del 22%” post PASO. Al respecto de esto último, apuntó contra el Fondo Monetario internacional que primero “pidió una devaluación del 100%”, luego una de 60%, y que el ministro de Economía “no aceptó”.

Pese a la crisis económica que atraviesa el país, el secretario de Industria señaló que “la prioridad” del Gobierno Nacional es “que no caiga el nivel de actividad y recuperar el poder adquisitivo”. Y vaticinó que “el año que viene Argentina va a tener un año excelente, hay que pasar este terremoto”. “Estamos convencidos que lo pasamos”, enfatizó. Además, adelantó que “si gana Massa levanta el cepo”.

En diálogo con Todo Noticias (TN), al ser cuestionadas las medidas anunciadas por Massa, De Mendiguren retrucó: “¿Está demostrado que dejando de emitir cae la inflación?, ¿Qué le pasó a Sandleris (Guido)?”, preguntó recordando la gestión del ex titular del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri. “Dejó de emitir y duplicó la inflación. No está demostrado que la inflación sea solo un efecto de la emisión”, consideró y apuntó contra la oposición: “Si por cada medida que tomamos, viene la queja y no hay propuestas....seamos serios”.

El funcionario del Palacio de Hacienda también defendió la última iniciativa que Sergio Massa comunicó este jueves desde La Rioja cuando anunció que el Gobierno Nacional sorteará autos, motos y electrodomésticos entre todos los consumidores que paguen sus compras con tarjeta de crédito y los comerciantes que pongan su posnet en el programa “Compre sin IVA”. Para De Mendiguren es clave para “combatir” las ventas “en negro”: “Es un premio para que la gente se acuerde de pedirla (la factura)”. “Es obligación siempre hacer factura, pero ¿ven que todos los comercios hacen factura? Esto va a hacer que muchos mas pidan factura”, justificó y aseguró que “mejorará la recaudación”.

El reclamo a Cristina y Máximo Kirchner para que se comprometan más en la campaña de Unión por la Patria

José Ignacio De Mendiguren se refirió también al escenario electoral de cara a los comicios del próximo 22 de octubre. En un ida y vuelta de preguntas en el programa Verdad - Consecuencia, ratificó que “Massa no es kirchnerista” y que el ministro de Economía y sus funcionarios “somos massistas, dentro del peronismo”.

En este marco fue consultado por el rol de Máximo Kirchner que a lo largo de la campaña de cara a las PASO ha optado por un perfil bajo y guardar silencio. “Podría ayudar más”, contestó De Mendiguren admitiendo que en la coalición hay “diferencias claras” y recordando que el hijo de la vicepresidenta las demostró en la negociación con el FMI y “cuando renunció a la presidencia del bloque de diputados”.

El planteo también se extendió hacia Cristina Kirchner: “Debería participar de la campaña”. Aunque agregó que es ella quien “tiene que determinar si lo quiere hacer o no”, concluyó.

Con información de www.infobae.com