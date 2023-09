¿Fuerte aumento de tasas municipales?: Viotti "abrió el paraguas" y no sabe cómo va a pagar los sueldos

Luego del encuentro con Luis Castellano en donde se acordaron algunos puntos de la transición de gobierno, Leonardo Viotti, en diálogo con FM Galena, indicó que el encuentro tuvo como principal objetivo “saber la actualidad del Municipio -situación financiera y patrimonial- y hacer las previsiones a futuro y consensuar cosas de cómo funcionar durante estos tres meses. También respecto del personal (personal de planta, tercerizados y contratados) sino también con las recategorizaciones y demandas al respecto. Fue un buen principio”, sintetizó el aún concejal.



Sobre la cuestión del personal, Viotti dijo que “lo que solicitamos es que, desde ahora hasta el 10 de diciembre que nosotros asumimos, no se hagan concursos con aumentos de categorías. Los pedidos los tomaremos cuando lleguemos. Es importante que un gobierno saliente no realice este tipo de acciones para transparentarlas. Las cosas que vamos a consensuar son aquellas que ya se hicieron hasta ahora”, dijo.



Viotti descartó que quienes hayan estado hoy sentados en la mesa por su sector (Bottero, Gentinetta e Imperiale) vayan a ser, con seguridad, parte de su Gabinete: “no necesariamente. En principio, son parte del equipo. Silvina y Matías son abogados y vienen de ámbitos distintos. Después, ellos coordinan hacia abajo con el resto de los equipos para el armado fino del plan y del presupuesto”.

Respecto de ese tema, Viotti comentó que “Luis dijo que quiere cumplir con la ley que indica que se tiene que presentar antes del 30. Nosotros le propusimos que aplace esto hasta finales de diciembre, para que pueda presentarlo yo. Luis dijo que no quiere una excepción y presentará algo que él haría si fuera intendente. Bueno, puede hacerlo y lo va a hacer. Creemos que era más práctico hacerlo de otra forma. No importa”.

La Tribuntaria se discutirá con esta conformación del Concejo, es decir, Viotti como concejal la discutirá. “Es importante porque dará los recursos para nuestro primer año”, dijo. ¿Con o sin polinómica? “No sabemos. Hoy estuvimos viendo con Luis algunos datos puntuales con la secretaria de Hacienda y tenemos números alarmantes: hace un año atrás, el 70% de los recursos propios del Municipio se destinaban al pago sueldos del personal. Hoy los recursos propios no alcanzan para pagar el personal: se necesita el 107% de los recursos propios para el pago del personal. Por lo cual, vamos a tener que realizar un análisis profundo para ver qué hacemos con esta situación”.



“Cualquier vecino que está escuchando puede decir ‘bueno, lo que hay que hacer es achicar la planta de personal. Esto, en el Estado, no se puede hacer. La seguridad del personal está asegurada por ley. Por eso, tenemos que hacer un análisis pormenorizado para no complicar el Presupuesto Municipal. Si hoy ya necesitamos recursos externos para lo básico, que es el pago del salario del personal -no hablamos del resto de los costos fijos, como el mantenimiento y funcionamiento-...”, agregó.

OBRAS LICITADAS Y LA TERMINAL EN PAUSA

“Parte de la información que solicitamos tiene que ver con las obras ya licitadas. Sí pedimos que ninguna de las decisiones que se tomen ahora tengan que ver con la nueva gestión. Hasta el 9 de diciembre, gobierna Luis. Pero ninguna de las decisiones tiene que afectar”, dijo Viotti.



Una de las principales decisiones tiene que ver con las mejoras en la Terminal de Ómnibus. Es que el presupuesto es de 112 millones de pesos. La oferta más baja fue de 145 millones, con lo cual, tenemos 33 millones de pesos de diferencia. A lo cual hay que sumarle la redeterminación de precios que habrá durante el año aproximado de la obra, que se calculan otros 140 millones. Hoy no sé si el Municipio está en condiciones de poner ese dinero. Hasta que no sepa cómo están las cuentas municipales, no voy a tomar ninguna decisión. Con lo cual, la obra de la Terminal estará en stand by”, completó.

Con información de Vía País