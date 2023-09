En dos días se sabrán los nombres del gabinete de Pullaro

Este miércoles, a las 10, se reunieron los representantes de Maximiliano Pullaro con Walter Agosto, el ministro de Economía, para armar y pensar los gastos de la próxima gestión. Lisandro Enrico, senador provincial, previo a tener el encuentro junto al funcionario, en diálogo con Ahí Vamos en UNO 106.3 reveló que el gobernador pidió una prórroga para presentar el Presupuesto 2024.

El legislador hizo un balance positivo del encuentro por la transición llevado a cabo este martes: "La verdad que fue buena. Venimos de una campaña muy dura, fue bastante áspera, nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir, entonces a veces es difícil volver de ese lugar, cuando la elección está calentita, pero creo que todos entendimos que esta es otra etapa. Fuimos duros adversarios, ahora viene una etapa distinta y el rol de cada uno fue puesto a disposición de este proceso. Los seis que participamos estábamos bastante satisfechos".

La exigencia del pase a planta de unos 3.000 trabajadores fue de uno de los temas que se pusieron sobre la mesa. Al respecto, contó: "Una cosa son los cumplimientos de los compromisos surgidos en paritarias y otra cosa son algunas designaciones que siempre se dan en los gobiernos, de gente que está afuera de esas discusiones. Sobre esto hicimos una objeción y quedamos en seguir hablándolo".

Además, ambas partes se reunieron en el Ministerio de Economía de la provincia para abordar el presupuesto 2024: "Con Pablo Olivares vamos a hablar con el ministro de Economía. Entre ambas fuerzas vamos a empezar a preparar el presupuesto. Va a haber de cambio de ministerios seguramente, Maximiliano Pullaro plantea reducirlo a 10 y cambiar algunas funciones de cada uno de estos. Lo que sí pedimos es extender el plazo de presentación, que por la Constitución Provincial debe ser enviado antes del 30 de septiembre. El gobernador pide una prórroga hasta el 15 de noviembre, y tener estos días para poder armarlo, pensarlo, charlarlo". Al parecer, Olivares se haría cargo de la cartera económica.

Enrico anticipó que muy pronto se darán a conocer los nombres de las personas que encabezarán la gestión de Pullaro: "En los próximos dos días esto se define porque Maxi quiere que los que vayan a ser ministros ya estén armando los equipos y en contacto con las áreas de gobierno. No quiere demorarlo, no quiere que la transición sea interminable. No tenemos tiempo para perder, quedan 77 días. Ya hay que trabajar, sobre todo en los temas urgentes. Primero seguridad".

La ley de narcomenudeo y el Código Procesal Juvenil son dos de los grandes intereses y cambios que busca impulsar la próxima gestión. "Si hacemos los esfuerzos los podemos sacar antes de que arranque el próximo gobierno. La primera de estas plantea la posibilidad de que todas denuncias de los lugares de venta de droga en los barrios sean atacados con la Justicia que esté más cercana, la provincial, no que vaya al Juzgado Federal que tiene un solo juez en Santa Fe, uno en Reconquista, uno en Venado Tuerto, dos en Rosario. Va al ritmo de las carretas, entonces tiene que ser de la Justicia provincial, los fiscales y los jueces provinciales".

"La ley de fondo, que dice si una persona es mayor o menor de edad para el delito no es provincial, no es el gobernador el que la determina, eso lo hace el Congreso, es una ley nacional. Lo que hace la provincia es establecer qué procedimientos se le aplica a un menor. Es un tema complejo que en 40 años de democracia no se pudo modificar, la ley de fondo, el decreto 22.278, lleva la firma del presidente Jorge Rafael Videla. Pero el procedimiento tiene que cambiar y en eso estamos trabajando, para que los jueces de menores activen esto y sean los fiscales los que investiguen", apuntó Enrico e hizo hincapié en la importancia que tendrá esta normativa por la situación de Rosario.

Con información de Uno Santa Fe