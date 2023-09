¿Viotti no sabía lo que Castellano le dejaba?

Viotti fue muy claro en un reportaje que le dio a FM Galena: Hoy estuvimos viendo con Luis, por Castellano, algunos datos puntuales con la secretaria de Hacienda y tenemos números alarmantes: hace un año atrás, el 70% de los recursos propios del Municipio se destinaban al pago sueldos del personal. Hoy los recursos propios no alcanzan para pagar el personal: se necesita el 107% de los recursos propios para el pago del personal. Por lo cual, vamos a tener que realizar un análisis profundo para ver qué hacemos con esta situación”.

“Cualquier vecino que está escuchando puede decir ‘bueno, lo que hay que hacer es achicar la planta de personal. Esto, en el Estado, no se puede hacer. La seguridad del personal está asegurada por ley. Por eso, tenemos que hacer un análisis pormenorizado para no complicar el Presupuesto Municipal. Si hoy ya necesitamos recursos externos para lo básico, que es el pago del salario del personal -no hablamos del resto de los costos fijos, como el mantenimiento y funcionamiento-...”, agregó.

"La municipalidad no se puede seguir agrandando, ya sea con la contratación de personal o de asesores, Viotti debe ser muy cauteloso y austero, se debe alejar de los que se le acercan para encontrar un cargo y un sueldo, eso la pagan todos los contribuyentes, eso le pasó a Castellano y hoy los recursos propios no alcanzan"

Escuchando a Viotti, la ecuación es muy simple y es muy acotado el análisis: O se achica drásticamente el Estado, o se aumentan en igual proporción las tasas municipales y se obtiene recursos extras del recupero de mora mediante la agilización de demandas o el inicio de demandas para procurar que más dinero ingrese a las arcas municipales.

Cualquiera de las alternativas son odiosas, seguramente necesarias, pero quien va a pagar las consecuencias de una mala administración del intendente saliente es la gente, el rafaelino.

Si actualmente, como dice Viotti, se necesita un 107% de los recursos propios para el pago del personal, algo hicieron mal quienes en menos de 80 días van a dejar la municipalidad.

En campaña Viotti prometió austeridad, eso también implica ser absolutamente inflexible ante las presiones de quienes hoy se acercan al excandidato para tratar de encontrar un lugar. Es imposible seguir agrandando el Estado municipal, ya sea con la contratación de personal, como con la incorporación de asesores. Si Viotti no es muy riguroso, las consecuencias la pagan los vecinos, y cuando ello pasa, la luna de miel es muy corta.