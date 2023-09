En modo campaña, Bullrich encabezó en Puente Pueyrredón un acto contra los piquetes: “Con nosotros esto se acaba”

“A laburar, quedan pocos días y mucho por hacer”. Son las palabras que Margarita Stolbizer usó el día miércoles en la arenga final de su discurso, durante un acto en La Plata que sirvió como escenario para presentar los equipos de gobierno Néstor Grindetti, candidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC). Esa fue la excusa de la convocatoria. Pero en verdad, el evento tuvo como objetivo mostrar volumen político y generar un sacudón a la dirigencia de la coalición para “salir a militar” por los 135 municipios de la provincia. A falta de 31 días para las elecciones del 22 de octubre, en JxC saben que el tiempo no les permite distracciones ni errores.

Por eso, la propia Patricia Bullrich, presidenciable de la coalición, despliega una agenda intensa de campaña por Buenos Aires. Comenzó el fin de semana pasado en la primera caravana proselitista que realizó en su “Patoneta”, una casa rodante ploteada con su imagen y slogan de campaña. Y seguirá hasta el jueves previo a la veda electoral, porque tiene previsto intercambiar sus visitas al interior del país con recorridas en territorio bonaerense. JxC quedó a 3 puntos porcentuales de Axel Kicillof, gobernador que busca la reelección por Unión por la Patria (UxP). Más lejos quedó Carolina Píparo, contendiente bonaerense de Javier Milei.

Ayer por la tarde tuvo lugar otro actividad de campaña en la provincia. Bullrich encabezó un evento en el Puente Pueyrredón con Jorge Macri, candidato a Jefe de Gobierno porteño, y Lucas Yacob, candidato a intendente de Avellaneda por JxC. El gancho para la foto fue presentar una propuesta que promete “poner fin a los cortes” en ese puente, que une la Ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano, a manos de piquetes y protestas.

“Con nosotros esto se acaba”, indicó la propia candidata del espacio opositor durante el evento organizado en las primeras horas de la tarde de este jueves. “El puente Pueyrredón va a dejar de ser un lugar de piquetes para ser lo que siempre ha sido, un lugar que une la Ciudad de Buenos Aires con Avellaneda y la provincia”, comentó.

“Vamos a trabajar con las fuerzas de seguridad federales, de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires y con las intendencias para recuperar esta zona y que todos los ciudadanos que viven en el sur no sean discriminados y que la gente pueda circular con libertad”, completó Bullrich. Grindetti, en tanto, viajó a Pehuajó y no pudo estar en Puente Pueyrredón.

En JxC conocen que es imprescindible un triunfo en Buenos Aires para que Bullrich llegue al balotaje. Del mismo modo, también trabajan para crecer en votos en distritos clave como Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Mauricio Macri tomó un rol activo en la campaña y salió a pedir el voto por la ex ministra de Seguridad ayer en suelo cordobés, donde cultiva buena imagen. Después de los roces internos por su coqueteo con Milei, el ex Presidente enfatizó su respaldo a la candidata a de JxC y tendrá presencia en los lugares en los que su perfil pueda apuntar la performance de la coalición.

Macri regresó el miércoles de Córdoba a Buenos Aires y retomó su ajetreada agenda de reuniones políticas. Ayer a la mañana recibió en sus oficinas a Grindetti, dirigente de su plena confianza, con quien guarda una relación personal de más de 30 años, mucho antes, incluso, de llegar a la política. El ex Presidente y el intendente de Lanús se conocieron cuando el actuario trabajaba en Socma, la empresa fundada por Franco Macri.

Macri no suele visitar la provincia de Buenos Aires porque tiene los mejores números de su imagen, especialmente en el conurbano. Pero conoce la importancia política de ese distrito y sigue de cerca la campaña ahí. Lo hace a través de dirigentes bonaerenses de su confianza, como Joaquín De La Torre, Cristian Ritondo, Javier Iguacel o Grindetti, a quienes consulta habitualmente. Con ese motivo se reunió con el candidato a gobernador de Bullrich.

El bullrichismo identifica que el escenario bonaerense no es simple y por eso apuestan a intensificar al máximo la campaña en busca de una hazaña. Lo complejo es que en la provincia no hay ballotage. Al estar dividido en tercios, la presencia de Píparo como tercera fuerza (conforme los resultados de las PASO) fragmenta el voto opositor y permite que Kicillof pueda retener la provincia con un resultado similar al de las primarias, que no alcanzó el 35% de los votos.

“Si no ganamos, de nada sirve saber mucho”, expresó ayer en La Plata De La Torre, durante su discurso ante la militancia. Se refería a que no alcanza con mostrar equipos técnicos para imponerse en la elección. Por eso, arengó: “Convenzan a la gente de votar a Grindetti y a Patricia”. En esa línea, Ritondo reconoció que “el desafío es enorme” y sostuvo: “La provincia no puede ser la guarida del kirchnerismo”. El cierre estuvo a cargo de Grindetti, quien apuntó contra Milei.

“Esto no es para mesiánico. No tienen el equipo, no tienen coherencia. Nosotros no nos juntamos con los gremialistas, nunca nos sentaríamos a negociar con Luis Barrionuevo”, lanzó el candidato a gobernador de JxC. En el escenario también estuvieron Maximiliano Abad, José Luis Espert, Javier Iguacel, Maricel Etchecoin y Julio Garro, el intendente anfitrión.

Todo fue en tono de prédica, con el fin de motivar a la militancia. Miguel Fernández, intendente de Trenque Lauquen y compañero de fórmula de Grindetti, acuñó una expresión para arengar a los dirigentes a hacer campaña. “Frente al TikTok nosotros vamos a hacer campaña con el toc toc, golpeando casa por casa”, sostuvo el jefe comunal radical.

Bullrich está enfocada en retener los votos de Horacio Rodríguez Larreta, su contrincante interno en las PASO de JxC, y en sumar 5% que le garanticen un pasaje a las segunda vuelta electoral. En ese sentido, Buenos Aires resultará crucial. Las recorridas de ayer por Avellaneda y Quilmes serán las últimas de esta semana en suelo bonaerense. Hoy estará en Entre Ríos, el sábado en Santa Fe y el domingo en Mendoza. La semana que viene retomará su gira por municipios estratégicos de la provincia más grande del país.

* Para www.infobae.com