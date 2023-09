Patricia Bullrich en Rafaela: “Dolarizar no es una opción para mi gobierno”

Ante una concurrencia de aproximadamente mil personas, la mayoría personas mayores de 45 años y muy pocos jóvenes, Patricia Bullrich pasó por Rafaela en su gira nacional a bordo del "Pato Móvil". La gente le demostró su efusividad y la alentó en todo momento al grito de "Patricia presidenta".

En una informal y desordenada conferencia de prensa, fue el cronista de R24N, Luis Toledo quien le hizo "la pregunta del millón" y la que pronto recorrerá las redacciones de todos los medios nacionales. Al requerimiento sobre su pensamiento en referencia a una hipotética dolarización, la candidata fue tajante al manifestar: “dolarizar no es una opción para mi gobierno”. "Estamos decididos a terminar con el kirchnerismo y a empezar una etapa de prosperidad, de paz, donde la educación, la salud, los jubilados, no padezcan lo que están padeciendo. Estamos decididos a hacer un país ordenado donde el caos se termine, donde la gente pueda salir a la calle y no la maten, donde los narcos no invadan ciudades como en Rafaela, donde haya un cambio de verdad una vez y para siempre". Sabemos cómo salir de la inflación, cómo sacar el cepo, cómo liberar a la producción y que el país empiece a crecer. Sabemos cómo sacar a las burocracias y a las mafias". La dolarización es imposible hacerla y además dejaría a la economía absolutamente desprotegida; no hay manera de vivir con esa sola moneda".

Luego de la charla con el periodismo, Bullrich se dirigió al publico y entre lo más saliente destacó:

"Estamos en el país de Sarmiento, en un país que se planificó teniendo una escuela en cada lugar, donde los que tenían plata y los que no iban a la misma escuela, y allí nació la Argentina de la clase media"

"Hay que tener la mayor cantidad de provincias que sigan los ideales democráticos y republicanos que son los que nosotros defendemos"

"Hay que sacar a patadas a los narcos"

"Juntos por el Cambio" fue "la única coalición política que dio todas las batallas que había que dar para que la Argentina no se convirtiese en una dictadura". "Defendimos al campo, a la Justicia independiente, a los argentinos de trabajo".

"Para sacar las raíces del kirchnerismo que nos ha destruido como sociedad no existe la posibilidad de pensar que alguien que no tiene ni siquiera la experiencia, que no tiene espalda, ni luchas atrás, que no se animó con Moyano y sumó a Barrionuevo, pueda hacerlo. "No rifemos el futuro"