Santa Fe: menos ministerios pero con más áreas de incumbencia

El gobernador electo, Maximiliano Pullaro, piensa en un gabinete con diez ministerios para empezar el mandato el 11 de diciembre. Si bien no hay nombres confirmados son varios los dirigentes que trabajan en la etapa de transición con el actual gobierno y están en la búsqueda de colaboradores para una gestión que ya se anticipa intensa. "Maxi es 24 x 7" señalan al lado del actual legislador advirtiendo que los colaboradores estrechos saben del compromiso que le ponen a la gestión. Ocurrió en los cuatro años del Ministerio de Seguridad. Toma la impronta del socialista Miguel Lifschitz que también era enfático en gestionar, gestionar y gestionar.

Desde el viernes de la semana pasada Pullaro intensificó las reuniones con dirigentes políticos, empresarios y sectores políticos que acompañaron su candidatura. Insiste mucho con los aspectos centrales propuestos en la campaña electoral y escucha. De allí saldrán los nombres del gabinete aunque varios de ellos parecen estar en la cancha por el papel central que ocupan en la transición abierta con la reunión formal del pasado martes en Casa de Gobierno. Mejor dicho, la apertura la hicieron en el diálogo telefónico entre Pullaro y Omar Perotti donde el actual gobernador le comunicó que iban a retirar los 42 pliegos enviados a Legislatura y que debían haber sido votados el pasado jueves.

"No más de diez ministerios" dijo el propio Pullaro y repiten a su lado. Hoy Perotti tiene una estructura de trece. "La intención es dar respuestas a los compromisos de campaña desde la estructura de gobierno", acotan. Para ello el gobernador que viene piensa en reformular el esquema con cuatro ministerios: Seguridad y Justicia; Gobierno donde convergerán áreas de la cartera homónima y de Gestión Pública; Obras Públicas con parte de Infraestructura y el Ministerio de Producción, Ciencia y Técnica donde a esas áreas se sumará Medio Ambiente, las empresas de servicios públicos (EPE y Enerfe) más sectores de Infraestructura para la producción. "En toda la provincia, cuando nos sentamos con empresarios nos plantearon las dificultades que tienen a la hora de definir inversiones. Siempre falta algo de algunas de las áreas y trabajamos en un esquema donde las decisiones estén centralizadas para no obstaculizar al sector productivo", se dice al lado de Pullaro. Para esa supercartera el nombre que cobra fuerza es el de Gustavo Puccini quien estuvo siempre al lado del mandatario electo. Perfil bajo, pero técnico siempre consultado antes de la decisión final.

Pablo Coccocioni se reunirá el miércoles venidero con Claudio Brilloni para iniciar oficialmente la transición en Seguridad y Justicia. El posible ministro es otro de los que siempre está al lado de Pullaro e integra el equipo de seguridad junto a Omar Pereira, Gabriel Chumpitaz y Florencia Blotta, entre otros. Felipe Michlig parece estar encaminado a ser el ministro de Gobierno y Lisandro Enrico el de Obras Públicos. Ambos deberán optar por dejar las bancas del Senado para las cuales fueron reelectos cómodamente por San Cristóbal y General López el pasado 10 de septiembre. Los dos tienen un rol muy decisivo en esta etapa de transición y hablan a diario con el futuro gobernador. Si deciden ambos quedarse en el Ejecutivo, el senador por Constitución, Germán Giacomino pasará a conducir el bloque ahora mayoritario y oficialista.

Ministerios que permanecerán son los clásicos: Economía, Educación, Salud, Trabajo y Desarrollo Social. Pablo Olivares conduce la transición económica y trabaja en la conformación del equipo que lo acompañaría, varios de ellos con experiencia en la última gestión del Frente Progresista y en algunas administraciones municipales de peso. José Goity, ex decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario aparece en punta para ocupar el ministerio de Educación. Néstor Bascolo, dirigente del Pro de Reconquista sería el responsable de la cartera de Trabajo con una fuerte impronta en el tema empleo mientras que en Salud está avanzado el diálogo con el socialismo para acordar el nombre. Victoria Tejeda, Virginia Coudannes y Carolina Piedrabuena son dirigentes que vienen trabajando al lado de Pullaro desde hace dos años y también estarán en los equipos de conducción. Es tiempo de esperar las definiciones oficiales.

"No hay apuro en definir nombres, no somos cogobierno. La responsabilidad hasta el 10 de diciembre es de Perotti" repiten los que trabajan en el esquema de gobierno ante la inquietud periodística y política. "Faltan 75 días", se atajan. No obstante cada decisión de la gestión actual es mirada con lupa por asesores jurídicos y contables. Es más, hubo un planteo ante el propio Perotti sobre el decreto 2056 con designaciones de personal de gabinete en secretarias de juzgados comunitarios, hoy vacantes. El decreto es del 8 de septiembre, el viernes anterior a las elecciones, sigue generando mucho ruido y promete acciones para las próximas semanas.

Quejas de intendentes radicales

Desde Montes de Oca, dpto Belgrano, el Foro de Intendentes y Presidentes Comunales de la Unión Cívica Radical advirtió que "nación y provincia empujan a los gobiernos locales a una grave crisis económica y social". El plenario fue encabezado por Horacio Ciancio y fue convocado para evaluar la compleja situación económica y financiera que atraviesan los gobiernos locales de toda la provincia, "que pone en riesgo el pago de sueldos y la prestación de los servicios", se advirtió.

Con representantes de más de cien localidades santafesinas, el Foro advierte que pocos meses de los cambios de gobierno "estamos ingresando en una grave crisis producto del desmanejo de Nación y Provincia, que se ve agravada por la irresponsabilidad de medidas económicas que apuntan solamente a lo electoral, en desmedro de los ingresos tributarios que hacen posible enfrentar la actual situación social".

Se aclara que "todos los gobiernos locales están afrontando un crecimiento de las demandas sociales como consecuencia de la inflación, haciendo frente a situaciones que deberían ser afrontadas por Nación y Provincia, llevándonos a una compleja situación financiera que se ve profundamente agravada por el anuncio del nuevo tope en el Impuesto a las Ganancias, que al no ser evaluado seriamente su impacto en la coparticipación, buscando alternativas para no disminuirla, empuja a serios problemas en las finanzas que pueden llevar a falta de pago a proveedores, disminución de la ayuda sociales, e incluso, incapacidad para afrontar sueldos".

Los radicales instan a que Nación y Provincia tomen "conciencia del daño que estas medidas oportunistas generan en los gobiernos locales, y como esta crisis financiera y económica a la que nos están empujando impactará directamente no solo en los empleados, si no también, y de manera mucho más compleja, en aquellos sectores sociales que tienen como primera y última línea de apoyo a nuestra gestión local".

Con informacion de El Litoral.