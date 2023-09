Pusineri: "La reducción de la jornada laboral es el debate que viene"

"Un debate que cae por su propio peso", consideró el ministro de Trabajo de la provincia Juan Manuel Pusineri al que se inició en la Cámara de Diputados de la Nación sobre la reducción de la jornada laboral. La afirmación se justifica en que el escenario actual es diferente respecto de años atrás: "Son otras las modalidades de trabajo hoy en día cuando fue ganando mucho terreno el sector servicios y la incorporación de tecnología hace que los procesos productivos sean distintos".

Además, porque "es una cuestión que no está solo en la agenda de la Argentina, sino que se plantea a nivel mundial; algunos países ya la han implementado y otros están realizando reducciones parciales".

En este punto señaló que la modificación sería para el sector privado para el cual la ley establece jornadas de 8 horas diarias o 48 semanales como máximo; una ecuación que, en opinión del ministro, es alta. En tanto, en el ámbito del empleo público provincial, la jornada laboral habitual está en torno a las 6 horas, más allá de aquellos sectores que tienen una extensión a 7 u 8 horas.

Volviendo al tema que se discute en el Congreso, Pusineri aportó, "como una persona que se ha dedicado al tema laboral en los últimos 30 años", que es un debate ineludible que se funda en las transformaciones que ya registra el mundo laboral.

"El modelo fordista sobre el que se asentó la jornada laboral durante mucho tiempo ya no es mayoritario: ese modelo de la gran empresa con miles de trabajadores no existe. Existe sí la gran empresa, pero no como lo fue en otros tiempos de auge de la actividad industrial", graficó.

En esa línea, sostuvo que "hoy la actividad industrial se desarrolla en gran parte a partir de la tecnificación más que del trabajo manual. A la vez ganaron terreno otras actividades como servicios y comercio frente a lo que era la gran empresa, el gran centro de fabricación que es el que originariamente le dio fundamento a la jornada de trabajo, cuando había que poner un límite a la explotación que significaban 12 ó 14 horas por jornada".

Para Pusineri este debate requiere una norma general y una articulación por sector, y lo explica: "No en todos los sectores impacta del mismo modo una reducción horaria y no todos tienen la misma capacidad económica para solventarla. Por eso, el ámbito de la negociación colectiva, del convenio entre empleadores y trabajadores va a ser el más propicio".

"Es una evaluación que depende de cada sector porque en algunos la tecnificación impactó con mayor fuerza y eso, a su vez, terminó redundando de una forma u otra en el tiempo efectivo de trabajo", argumentó.

Y recurrió a dos ejemplos para profundizar en el concepto de negociación por actividad. "No en todos los sectores es igual el impacto del salario: en la industria la incidencia del salario y las cargas sociales en el costo total es un 10 % y en otros, como en un restaurante, impacta en un 90 %".

