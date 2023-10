Miguel Ángel Pichetto censuró a Myriam Bregman y Juan Schiaretti: «No deberían ser parte del debate»

Miguel Ángel Pichetto, auditor general de la Nación, manifestó que la Argentina debería seguir el modelo de Brasil donde aquellos presidentes que obtienen más del 10% en primera vuelta tienen el derecho a participar de un debate presidencial. En ese marco, Pichetto dijo que los candidatos como Juan Schiaretti y Myriam Bregman perjudicaron a los demás porque no tenían nada que perder y no estaban bajo presión.

«El debate al final fue con candidatos que no tienen nada para perder, porque aquellos que tienen 2% o 4% no deberían ser parte del debate, me refiero a Bregman y Schiaretti. En Brasil, por poner un ejemplo, se requiere más de 10% para ir al debate presidencial… Yo no le quito el derecho a nadie, pero no es lo mismo para los que tienen la posibilidad de ser presidentes y que tienen cerca de 30 puntos. Bullrich hizo un buen debate y tiene un proyecto de país y un equipo de gobierno», relató Pichetto en una entrevista para Radio Delta.

Pichetto analizó el debate sobre los derechos humanos

«Hay que plantear también algunas situaciones que tienen que ver con el avance de los derechos humanos para aquellos que están condenados, que tienen 90 años y que se mueren en las cárceles o para algunos casos de prisiones preventivas de 8 o 9 años sin condena firme. Eso me parece también disparatado y forma parte de los procesos judiciales y de jueces que no tienen ninguna mirada vinculada con los derechos humanos», indicó el exdiputado nacional.

«Por más atroces que hayan sido los actos que se han cometido, el Estado tiene que responder siempre con la aplicación del derecho con un sentido de equilibrio y nunca con la venganza, pero este es un debate que Javier Milei abrió y a mí me parece que no fue un debate inteligente de abrir», aseguró el exsenador mientras analizaba los dichos del economista liberal sobre la última dictadura militar.

«Me parece que sí, hay que buscar equilibrios en situaciones que hoy están ocurriendo en las cárceles argentinas donde delincuentes asesinos y violadores son puestos en libertad y hay casos donde la gente se muere en la cárcel, por lo tanto, me parece que, por lo menos, el derecho a terminar su vida en el domicilio estando enfermo es un punto también de derechos humanos«, explicó el dirigente peronista afiliado a Juntos por el Cambio.

«Hay que hablarlo o eventualmente analizar la reparación de víctimas que fueron víctimas del terrorismo, no del Estado, pero también hubo actos terroristas que tuvieron víctimas inocentes, así que debería abrirse un debate sobre estas cuestiones de reparaciones económicas para esas víctimas. Pero me parece que este tema no le sumo nada al debate de hoy.

«Yo creo que los argentinos están hartos de los 70, no les importa nada ese tema, ya está, como experiencia histórica es un hecho tremendo, lamentable y ahora hay que mirar la Argentina del futuro», concluyó el actual presidente de Encuentro Republicano Federal que también fue Consejero de la Magistratura de la Nación entre 1998 y 2005.

