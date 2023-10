La principal preocupación de los empresarios del Coloquio de IDEA: conseguir una invitación al evento paralelo en el que hablará Milei

Con fuertes críticas a la “inflación insoportable” y las intromisiones del Estado que generan corrupción comenzó ayer la edición 59 del tradicional Coloquio de IDEA, el encuentro empresario que se realiza todos los años en la ciudad de Mar del Plata.

En este 2023, a dos semanas de las elecciones presidenciales, el evento luce “muy poco político”, como describió ayer en uno de los pasillos del Hotel Sheraton el director general de una empresa de servicios. Hay coincidencia general al respecto: los “Coloquios electorales” suelen ser un hervidero y esta vez el clima parece diluido a pesar de la fuerte incertidumbre económica y política. No es para menos: de los tres presidenciables con chances, sólo una estará en el evento: hoy, al mediodía, disertará Patricia Bullrich. Ni Javier Milei ni Sergio Massa pasarán por IDEA.

El ministro y candidato de Unión por la Patria está enojado con el instituto empresarial. Cerca suyo dicen que los organizadores “fueron acomodando el calendario según lo que decía Milei” y que le cambiaron tres veces la agenda. Los directivos de la entidad, en tanto, sospechan que al ministro no le cayó bien que le propusieran hablar antes que sus rivales en las urnas. “Se respetaron las posiciones del resultado de las alianzas en las PASO”, juran.

El caso del libertario es distinto. Vendrá a Mar del Plata, pero a un evento paralelo: un almuerzo cerrado que comenzó siendo para 50 empresarios, y ayer a la tarde ya rondaba los 90 confirmados. El encuentro externo es uno de los temas excluyentes de IDEA. En los pasillos del primer día del evento y en algunos almuerzos privados que realizaron empresas de primera línea ayer, la pregunta fue recurrente: “¿Quién organiza mañana lo de Milei, a quién se puede llamar para ir?”. El interés por el evento es notorio. Ayer, en un coffee break del Sheraton un allegado al candidato bromeó diciendo que si seguían así lo iban a tener que hacer en el Minella, por el estadio mundialista de La Feliz. A los referentes del Coloquio la situación no les hace ninguna gracia.

El otro tema recurrente de la jornada fue el dólar. Con la cotización libre que cerró ayer en un récord de $843 y que el “contado con liqui” que superó los $900, las consultas a los celulares para ver los números convocó la atención de la previa de la apertura, que este año se hizo el miércoles por la tarde.

¿Cumbre paralela?

Como contó ayer Infobae, Milei hablará en un almuerzo en el restaurante Furia. Lo organiza Juan Nápoli, presidente de Valo (Banco de Valores) y candidato a senador por LLA, quien insiste con que no se trata de una contracumbre, sino que es un evento privado que se organizó hace cuatro meses. “Escuché que hay cuestionamientos, pero no es problema mío. No es ninguna contracumbre, lo aclaré varias veces. Hoy fui a un evento del Galicia y mañana hay otro en el que habla quien probablemente será el próximo presidente. Muchos empresarios van a tener la oportunidad de escucharlo, quieren hacerlo”, dijo Nápoli en diálogo con Infobae.

Entre los confirmados por la organización están Sebastián Bagó (Bagó), Martín Cabrales (Cabrales), Patricio Supervielle (Supervielle), Marcelo Figueiras (Laboratorios Richmond), Fabián Kon (Galicia), Guillermo Laje (Banco Ciudad), Guillermo Cerviño (Comafi), Daniel Funes de Rioja (UIA), Bettina Bulgheroni y Alberto Fernández Prieto.

Con respecto al plan de Milei, Nápoli aseguró que sigue siendo la dolarización, pero que los tiempos y las formas las decidirá el candidato con su eventual titular del BCRA. “Hoy el dólar volvió a saltar y el escenario es complicadísimo. Estamos muy mal y vamos a estar mucho peor porque tenemos un tipo de cambio anclado con una inflación de dos dígitos que tiene que ajustar. Y está ajustando. Escenario de incertidumbre electoral más variables descontroladas es igual a lío”, dijo Nápoli.

“Es una contracumbre, no hay vueltas. Parece el contra Coloquio que hizo Guillermo Moreno hace varios años. No le costaba nada venir y después hacer todos los eventos paralelos que se le diera la gana. No está bien que falte. Que Massa no venga tampoco es bueno: si querés ser presidente tenés que venir y bancártela porque también hay que convencer a estos ‘pibes’, no sólo hay que hablarle a los que ya te votan”, aseguró el CEO de una empresa vinculada al sector de la salud.

“Es una guachada”, resumió visiblemente enojada una ejecutiva de IDEA.

Un habitué que volvió al Coloquio es el ahora retirado Cristiano Rattazzi. “Milei siempre busca ser disruptivo. No voy a su almuerzo, yo vine a IDEA. Javier tiene buenas intenciones, es inteligente, está preparado en economía y sabe a dónde va… veremos”, aseguró. También dejó su mirada sobre el dólar: “La economía argentina es un cambalache, puede pasar cualquier cosa… salvo que el dólar esté tranquilo. No puede haber un MULC al que sólo acceden unos privilegiados. Va a seguir así, hasta que alguien tome la decisión de hacer algo, pero no creo que llegue a más de 1.000 pesos”.

Dudas en el Coloquio

Sobrevuelan, a semanas de las elecciones y a poco más de dos meses de un cambio de gobierno, dudas en casi todas las áreas sobre las que debería decidir un gobierno de La Libertad Avanza.

Un ejecutivo de una empresa energética así lo planteaba: “Hoy la tarifa de gas está atrasada entre un 200 y 300%, la tarifa que paga el consumidor no está subsidiada pero sí el costo de la generación en boca de pozo, no sabemos qué es lo que haría un gobierno de Milei con eso”, comentó. Los equipos técnicos del libertario tienen un referente en el área, Eduardo Rodríguez Chirilo.

Un experimentado hombre de negocios, que supo ser CEO de una automotriz, se mostraba este miércoles por la tarde favorable a una dolarización. “Milei tiene muy buenas ideas teóricas y la gente lo vota, eso es lo importante”, le concedió.

A pesar de que el Coloquio de IDEA, tradicionalmente, tiene como idea matriz tratar de alejarse de la coyuntura más rabiosa y buscar un debate de los temas decisivos de mediano y largo plazo, la urgencia de los problemas más acuciantes para la economía no dejaron de ser parte de la comidilla y la conversación en este primer día de actividad en la principal conferencia ejecutiva del año.

Mientras el Coloquio estaba a punto de comenzar, minutos después de las 15, el dólar contado con liquidación superaba los 900 pesos. Pero el efecto “burbuja” hacía, por ejemplo, que uno de los ejecutivos organizadores del evento juraba que se enteraba por los comentarios de pasillo de los periodistas lo que había pasado con el dólar financiero de referencia en el mercado.

“Estamos en una situación de tremenda incertidumbre. Más cuando uno de los candidatos es más disruptivo que el resto, por eso no me sorprende la volatilidad del tipo de cambio. Si hubiésemos llegado acá con una inflación baja y una macro estable o temores de que la actividad se pare, el tipo de cambio no habría reaccionado de la misma manera. La situación económica de coyuntura es grave. No digo que no me preocupe el dólar, pero no quita la agenda de mediano plazo”, dijo a Infobae Daniel González, directivo de IDEA y ex CEO de YPF.

Otro hombre de negocios, con experiencia en el sector público, aseguraba café en mano que la economía “se quedó sin anclas”, y que el tipo de cambio oficial quieto tras la devaluación el día después de las PASO “ya quedó viejo”. “El tipo de cambio que mira el mercado es el del dólar soja, cada vez que terminaba una edición del dólar soja, el tipo de cambio rumbeaba para ese lado, hoy el precio de referencia que se mira es $450″, comentó, respecto al dólar implícito que queda, para los exportadores de soja (y también para hidrocarburos y, según anunció Sergio Massa este lunes, para pymes) al utilizar la fórmula de 75% de liquidación a tipo de cambio oficial y 25% al “contado con liqui”. Los técnicos de una empresa petrolera de capitales nacionales en sociedad con extranjeros y con grandes inversiones en la Patagonia todavía analizaban esta mañana la letra chica del dólar petrolero y qué alcance tendría.

“Esto es como el juego de la silla, cuando para la música todos se van a querer sentar. Y alguno se va a quedar afuera”, graficaba un importante consultor, con contacto permanente con el círculo rojo y de diálogo corriente con empresarios, sobre la presión dolarizadora que creció en los últimos días, a semanas de las elecciones presidenciales. “Y nadie quiere quedarse en pesos”, completó la metáfora.

González también habló sobre qué problemas de la macroeconomía debería apuntar a solucionar primero el próximo gobierno. Y lo hizo con comparaciones fuertes: “Es momento de tomar el toro por las astas. ¿Qué nos preocupa más? Es difícil. ¿A quién querés matar primero a tu hijo o a tu mujer? Son todas malas opciones. Todas consecuencias de una macro desordenada en los últimos años”.

* Para www.infobae.com