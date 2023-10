Brenda Vimo dejó el Concejo en medio de un unánime reconocimiento

Ayer el Concejo Municipal aceptó la renuncia de Brenda Vimo, quien por razones laborales y personales renunció anticipadamente a su banca en el concejo.

Esta aceptación por parte de sus pares se dio en un marco de profunda emoción y reconocimiento que tocó y mucho a todos sus integrantes.

Sin duda alguna que Brenda Vimo es ya todo un referente en la política de la ciudad y su ausencia se va a sentir, sobre todo su pasión al momento de actuar, algo que por estos días no se ve mucho. También tenemos la convicción que muy pronto Brenda Vimo, cuando algunas cosas se aclaren, volverá a estar inmersa en toda la problemática de la ciudad, ya que su labor dejó una marca muy fuerte que no se debe desperdiciar, sobre todo cuando la política está tan criticada y vituperada, los actores incuestionables e intachables, aquellos que lo hacen con amor y pasión, no deben dejar de hacer su contribución, que no es otra que el fortalecimiento de las instituciones.

El reconocimiento hacia la labor de Brenda Vimo fue unánime, algo que no es habitual en política. El intendente electo Leonardo Viotti se expresó en forma cálida hacia la figura de la concejala, destacando su honestidad, su amor por la política y su pasión.

Ahora vendrá una discusión sobre quien debe reemplazarla por estos pocos días a la Doctora Vimo y si se tiene que hacer valer o no el cupo femenino o paridad, que entró a regir luego de que Brenda Vimo ingresó al Concejo Municipal