Macri pasó por Rafaela, habló maravillas de la ciudad y de Leonardo Viotti. También dijo que voten a Patricia

Con gran repercusión , muchísimo más que cuando vino hace pocos días Patricia Bullrich, Mauricio Macri pasó por Rafaela, oportunidad en la que no sólo habló muy bien de la ciudad , sino que trató en todo momento de estar junto a Leonardo Viotti, lo que fue recíproco, destacando en su caminata por la ciudad al nuevo intendente de la ciudad.

“Ustedes tienen un intendente de lujo, si Rafaela ya es un ejemplo en el país, con este muchacho va a ser mucho mejor”, le dijo a uno de los tantos que se acercaron al expresidente para saludarlo, darle la mano o pedirle un autógrafo.

Luego de la caminata por el centro de la ciudad, Macri junto a Viotti se sentaron en un bar frente a la plaza (The Coffee Store), pidió un agua con gas y un cortado y se dio tiempo para elogiar a la ciudad. “ La verdad que cada día Rafaela me gusta más, es una ciudad ideal, me voy a encargar personalmente de recordarla para que se instalen industrias, ahora con Leo de intendente todo puede ser mejor y más fácil “, le dijo el heredero del clan fundado por Franco a la vicegobernadora electa de la provincia Gisela Scaglia.

Posteriormente se fueron caminando al Hotel Toscano, en donde se desarrolló una conferencia de prensa.

Las expresiones más saliente de la misma fueron las siguientes :

“Rafaela tiene una dinámica, una fuerza, que a mí siempre me ha generado admiración. Santa Fe es un gran motor de la Argentina, siempre ha sido la primera provincia exportadora del país y espero que le saquemos la pata de encima del Estado al sector privado para que vuelva a crecer”.⁣

“Rafaela es una de las áreas de más fortalezas y hay mucho para generar, mucho empleo privado de calidad para generarle a los santafesinos para que puedan construir su futuro y que todo este piberío no siga pensando que su futuro está lejos de nosotros”, reflexionó.⁣Este es el desafío y hay una posibilidad de producir el cambio que es Patricia Bullrich. Estamos todos alineados trabajando para eso. ⁣





"Lo único importante es que hoy tenemos una candidata a presidenta, que es Patricia Bullrich, a la que estamos todos apoyando. La he apoyado desde el primer día que ella ha dicho que quería ser candidata a presidenta, que fue unos cuantos años atrás. Estamos acá militando por su candidatura, repartiendo su boleta porque creo de verdad que la Argentina necesita volver a ser un país dentro de la ley, donde los argentinos nos respetemos. Y eso por su experiencia, por su coraje, por su firmeza, por su honestidad, por el equipo que tiene atrás, por el peso político de más de 10 gobernadores que vamos a tener, por el peso político con los que tenemos en el Congreso y en las dos cámaras. Es la persona, es el espacio que va a llevar ese cambio adelante que todos queremos. Hoy le decimos fin al populismo, fin al kirchnerismo. Hay que llevar este cambio adelante y Patricia lo va a llevar adelante", dijo el expresidente.

"Se está poniendo muy difícil la comunicación cuando se sacan de contexto las cosas y se van fabulando", dijo Macri ante la consulta del cronista de R24N sobre sus declaraciones en donde sostuvo que, en caso de un triunfo de Milei como presidente, el bloque de JxC debería ayudarlo.

"Estamos sufriendo el gobierno más irresponsable de la historia, que había hecho todo lo que no había que hacer poniendo en crisis la vida diaria de todos nosotros, con una inflación creciente que hace que nadie sepa cuánto valen las cosas".⁣

"Esto es veneno, es destrucción en la vida diaria de los argentinos. Como claramente dijo Patricia en el debate del domingo a Massa, basta de plancitos que nos están destruyendo a todos los que sufrimos cada vez más la inflación. Esto es lo que vivimos que, después de la mala elección del oficialismo en las PASO, lanzó todos estos plancitos que los hacen con billetes que imprimen pero que no tienen. Todos sabemos que imprimiendo billetes solo fogoneás la inflación. Estamos ante actitudes muy demagógicas, muy irresponsables que no conducen al futuro".

El futuro es lo que dice nuestra candidata. Tenemos todo y no tenemos nada". Agregó que el país debe “terminar con la corrupción y administrar en forma correcta, sin robar ni despilfarrar. Las dos cosas son gravísimas y son las dos cosas que han hecho los gobiernos kirchneristas. Eso es lo que nos ha llevado a este lugar”.⁣

"Creo que Argentina necesita ser un país que se maneje dentro de la ley donde nos respetemos. Por su experiencia, por su coraje, por su firmeza y honestidad, por el equipo y el peso político de más de diez gobernadores que vamos a tener, por el peso político de lo que tenemos en el congreso, Patricia Bullrich es la persona que va a llevar adelante el cambio que todos queremos".⁣