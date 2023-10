Victoria Villarruel celebró el "Día de la Hispanidad": calificó de "epopeya" el genocidio de los pueblos originarios

A pesar de que en ningún país de América no se conmemora el "Día de la Hispanidad", celebración propia de España, la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, destacó el día en que "dos culturas se unieron". La llegada de los europeos al continente implicó un genocidio de al menos el 90% de los pueblos originarios desplegados en el territorio.

En su cuenta de la red social X, Victoria Villarruel escribió: "¡Feliz día de la Hispanidad! Un día como hoy sucedía una de las epopeyas más importantes de la historia de la humanidad, se avistaban las tierras del continente americano y dos culturas se unían en la hermosa mixtura que es Hispanoamérica. Orgullo por ser hija de esa fusión".

Desde 1892, España celebra el 12 de octubre el Día de la Hispanidad para conmemorar, según lo establece la ley que lo dispuso, "la integración de los reinos de España en una misma monarquía, que inicia un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos".

Este proceso de "integración" conllevó, según estimaciones históricas, el genocidio de 55,8 millones de personas en el primer siglo de la invasión europea a América, lo que conllevó además la destrucción de comunidades y el exterminio de razas por completo. Al mismo tiempo, los siglos posteriores se continuó con el proceso de masacre y dominación, además de saqueo de los recursos naturales.

Desde el 2010, en la Argentina se modificó el nombre del "Día de la Raza" que conmemoraba el avistaje de tierra americana por parte de la comitiva encabezada por Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492, para pasar a denominarse "Día del Respeto a la Diversidad Cultural". Esta nueva definición implicaba un reconocimiento a los aportes culturales, étnicos y territoriales de las comunidades originarias americanas preexistentes a la invasión europea.

Ramiro Marra: "Soy español"

El candidato a jefe de gobierno porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, afirmó oponerse a la perspectiva americana de la invasión europea dado que él contaba con doble ciudadanía, argentina y española.

En el marco de sus críticas a los contenidos difundidos en el canal infantil Paka Paka, el actual legislador porteño sostuvo en una entrevista televisiva que: “Un chico que me dijo una vez que en Paka Paka decían que los españoles eran los malos y que los argentinos eran los buenos. Me parece que no es así”. “Soy español y no me gusta cómo se cuenta la historia”, agregó y pidió "respetar a mi patria”,

“Este es un país que en su Constitución dice que recibe a toda la gente que quiere vivir en él. Mis abuelos son migrantes, vinieron de España. Después nacieron mis padres y después yo, por eso es que tengo la sangre. No me gusta cómo está contada la historia ni la parcialidad que le pone Paka Paka”, analizó.

El día que Macri le pidió disculpas al Rey de España

El 9 de julio de 2016, cuando se conmemoraban 200 años de la independencia de la Argentina, el por entonces presidente Mauricio Macri le dedicó unas palabras al Rey de España, Juan Carlos I de Borbón, invitado especial del gobierno para esa ceremonia. En 2020, Juan Carlos I fue despojado de los privilegios monárquicos por las causas de corrupción que pesaban en su contra.

Mientras recordaba la gesta independentista en la Casa Histórica de Tucumán, Macri se dirigió al rey español y le dijo: “Estoy acá tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido Rey, de separarse de España”.

