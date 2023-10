Cómo se preparan los principales candidatos presidenciales a una semana de las elecciones

Comenzó la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales que pueden marcar un antes y un después en la historia democrática nacional, frente a la posibilidad concreta de que un "recién llegado" a la política, como el candidato libertario Javier Milei, sin estructura partidaria ni experiencia de gestión, se alce con la victoria. En ese sentido, los candidatos planifican sus cierres de campaña en medio de un clima de incertidumbre y escándalos políticos, como el del viaje de Martín Insaurralde con Sofía Clerici, la investigación de "Chocolate" Rigau y la denuncia penal del presidente contra Milei.

Ante el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las primarias de agosto pasado, que encuentra al diputado nacional sintiéndose ganador con vistas a las elecciones de la semana que viene, el ministro de Economía y aspirante presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y la contrincante de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, pugnan por forzar a Milei a competir en un balotaje el 19 de noviembre próximo y así evitar que se imponga en primera vuelta.

Tanto Massa como Bullrich, sobre todo después de la incorporación de Rodríguez Larreta como nuevo "patricio" de su ejército electoral, insistirán esta semana en la búsqueda de los votantes más moderados que aún dudan a quién respaldar el próximo domingo en las urnas. Cada uno siguiendo su libreto, se esforzaron en los últimos días por interpelar a los moderados y a los indecisos, reclamándoles que voten de manera razonada, mientras de un lado y del otro de la grieta insisten en que Milei representa, como mínimo, "un salto al vacío".

A pesar de las críticas de los rivales en las urnas, en LLA reina el optimismo. "Nuestra expectativa es intentar acercarnos a los 40 puntos", informó a Noticias Argentinas una fuente de ese espacio. "Si se puede ganar en primera vuelta, genial; si no, quedar lo más cerca posible", agregó. En caso de ir a un balotaje, en el entorno de Milei entienden que el rival sería Massa en esa instancia: "A Juntos por el Cambio lo vemos tercero cómodo", aseguran.

De todas maneras, con respecto a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en LLA buscan reforzar el trabajo de fiscalización. "Se están anotando muchos voluntarios que se van a sumar a las estructuras existentes", precisó la fuente consultada por la agencia de noticias. En este sentido, se espera que militantes gremiales vinculados a Luis Barrionuevo también se encarguen de "cuidar" las boletas de Milei, tras el acercamiento del dirigente libertario al líder sindical de los gastronómicos.

En ese sentido, dicha alianza abrió un flanco en la muralla discursiva en torno al diputado, por el cual sus contrincantes políticos en los últimos días lograron filtrar una críticas hacia la figura del estridente economista. "A muchos votantes de Milei, a muchos chicos sobre todo, el pacto con Barrionuevo los corrió de eje, porque acordó con la casta más rancia el manejo de los planes sociales a cambio de fiscalización", remarcó una fuente del bullrichismo en diálogo con Noticias Argentinas. "Pactó con el diablo, metió dentro de su espacio a la peor casta. Con Barrionuevo se desdibujó, creo que ahí Milei pierde", insistió.

Milei prepara su cierre de campaña y llega con optimismo a las elecciones generales}

Milei ultima detalles para el cierre de campaña que encabezará el miércoles próximo en el Estadio Movistar Arena como lo hizo en la previa de las PASO. Camino a las elecciones generales del 22 de octubre, el libertario se muestra optimista y esperanzado por lo que espera culminar sus obligaciones proselitistas ante más de 15 mil adherentes a su causa, en un acto que lo tendrá como principal orador.

El anuncio se publicó en las redes sociales del partido libertario, desde donde revelaron además que en el evento estará presente el pensador liberal Alberto Benegas Lynch, uno de los máximos referentes de Milei en materia económica. Desde LLA se muestran confiados respecto a la performance electoral del espacio el 22 de octubre y aseguran que la elección configurará "el certificado de defunción del kirchnerismo".

En los últimos días, el diputado tomó mayor trascendencia luego de que el presidente Alberto Fernández lo acusara de haber generado la corrida cambiaria que colocó al dólar paralelo por encima de los $1000 y lo denunciara penalmente por ello. Desde JxC también apuntaron en su contra, lo que generó que apareciera en los principales medios de comunicación.

La estrategia adoptada por el mandatario no cayó bien en el entorno del ministro de Economía, dado que le sirvió al libertario para centrar la campaña en los dardos en su contra. Incluso convocó a su primera conferencia de prensa desde que asumió al cargo público en las Oficinas de Bull Market, de su aspirante a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra.

En sus últimas actividades, Milei lideró una caravana en la provincia de Salta, uno de los distritos donde se impuso en las PASO, incluso sin haberlo visitado, donde fue recibido por simpatizantes libertarios. En el marco de la recorrida, el aspirante presidencial remarcó: "Este modelo empobrecedor inexorablemente conduce a una hiperinflación y eso no tiene nada que ver con nosotros. Llevo solamente en política casi dos años. ¿Me van a achacar a mí el desastre? ¿Por qué no son más serios? ¿Por qué no se hacen cargo de los problemas?". "Les vamos a ganar a nivel nacional y de la mano de Piparo en la última guarida K: la provincia de Buenos Aires", vaticinó.

Bullrich se prepara para recorrer el interior y cerrar la campaña en el bastión de Insaurralde

Bullrich prepara una gira por el interior en el sprint final de la campaña que coronará con un gran acto final en Lomas de Zamora, el bastión de Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete e intendente involucrado en el escándalo por el lujoso viaje de por el Mar Mediterráneo junto a la modelo Sofía Clerici.

En la última semana camino a las generales del 22 de octubre, Bullrich programó su primer cierre de campaña para el lunes, a las 17, en la Plaza Barrancas de Belgrano, ubicada en el barrio de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires con intención de emprender una gira por el interior del país y recorrer así cinco provincias.

El martes, la candidata de Juntos por el Cambio visitará San Juan, Mendoza y San Luis, con el objetivo de apuntalar su performance en tres de las provincias en las que Milei se impuso en las PASO. Lo propio hará el miércoles en Córdoba y Santa Fe, tierras en las que LLA también dio el batacazo desplazando incluso al propio Juan Schiaretti, actual gobernador cordobés.

Pero la mayor expectativa está puesta en el acto del jueves, en el municipio de Lomas de Zamora, tierras de Martín Insaurralde, donde encabezará el último acto de la campaña, en la previa al inicio de la veda electoral del viernes. Se trata de una convocatoria de impacto luego de que se filtraran imágenes del exjefe de Gabinete de la provincia en un yate de lujo junto a Sofía Clerici en Marsella, lo que le valió su cargo en el gobierno de Axel Kicillof y su candidatura a concejal en Lomas.

El episodio fue rápidamente repudiado por Patricia Bullrich, quien aprovechó los debates presidenciales, mayormente el segundo en la Facultad de Derecho de la UBA para cargar contra del candidato oficialista. La titular del PRO en uso de licencia argumentó su cierre "como símbolo de lo que significa el caso, no un error de Martín Insaurralde como dice Sergio Massa, sino una matriz de corrupción que hace años y años viene saqueando al país".

"Nuestra estrategia es recorrer grandes centros urbanos en los que vamos a ganar votos que van a sumar. Vamos a cerrar en las ciudades segundas importantes, ahí hubo un voto que nos sorprendió y creemos que es recuperable para Juntos por el Cambio", expresó.

Para los próximos días se espera que Bullrich insista en la importancia de contar con equipos de trabajo, musculatura política y dirigentes capacitados y con experiencia de gestión para llevar adelante las transformaciones que, según su criterio, la Argentina necesita.

En ese sentido, con intención de saldar diferencias con el expresidente Mauricio Macri y abonar a la unidad del espacio, Bullrich lo sumó a sus actividades, siendo que incluso estará presente en las recorridas por las ciudades bonaerenses de Pergamino y Junín. "Este es un momento terminal, no es momento para improvisados", enfatizó la fuente cercana a la exministra de Seguridad de la Nación consultada por Noticias Argentinas.

Por otra parte, valoró la incorporación del alcalde porteño al equipo de un eventual Gobierno de Bullrich: sería su jefe de Gabinete. "La gente nos pedía que estuviéramos juntos y ahora estamos juntos. Nosotros tuvimos que atravesar una interna para definir un liderazgo y ahora es bueno que Horacio se comprometa más, porque si hay algo bueno que tiene Horacio es su capacidad de gestión", indicó.

"Estamos transitando un momento de incertidumbre y de locura como país, y la racionalidad de Horacio se combina con el liderazgo, la determinación y el coraje de Patricia. Horacio va a ser el hacedor de los cambios que Patricia viene a implementar en el país", remarcó. La misma fuente dijo que la ve "creciendo paso a paso" a Bullrich y "entrando cómoda al balotaje". Además, consideró que, por el lado del oficialismo, el affaire de Martín Insaurralde y el caso de Julio "Chocolate" Rigau deberían hacer mella en la performance electoral de Massa, de igual manera que los disparatados niveles de inflación que se registran en la Argentina.

Massa prepara su cierre de campaña con un llamado a la unidad nacional

Massa cursará la última semana de campaña con tres actos de cierre en diferentes días, donde los ejes serán el llamado a "un Gobierno de unidad nacional con mirada federal" y la presentación de propuestas para "salir de la crisis con más trabajo, producción y desarrollo", junto a un plan de seguridad.

Rumbo a los comicios generales del próximo domingo 22, Massa arrancará la cuenta regresiva con una participación en el programa de televisión de Mirtha Legrand, por Canal 13. Junto a su esposa y titular de Aysa, Malena Galmarini, y la actriz y conductora Moria Casán, en pareja con Fernando "Pato" Galmarini, Massa estará este domingo a las 20:30 en La Noche de Mirtha.

Sumado a esto, está previsto que se muestre junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el próximo martes a las 16 en el estadio del club Arsenal, en Sarandí, para festejar el Día de la Lealtad peronista. Bajo el lema "Todos y Unidos en el Día de la Lealtad", desde UxP trabajan en una abultada celebración, similar al acto en Ensenada, que posibilite a recortar la brecha con el libertario Milei, expresada en las PASO, y que garantice una foto de unidad detrás de las candidaturas.

Si bien desde el entorno del mandatario provincial y del ministro se encargaron de aclarar que no es un acto de cierre, se trata de una de las últimas actividades que protagonizarán en la previa de la veda electoral que iniciará el próximo viernes, aunque no será la única. En tierras del intendente Ferraresi la idea es concentrar a la militancia, organizaciones sociales, la CGT y CTA, gobernadores e intendentes del Gran Buenos Aires.

La convocatoria tendrá lugar antes de completar sus recorridas proselitistas "en el interior, en alguna fábrica, junto a trabajadores", indicó a Noticias Argentinas una fuente cercana a UxP. De ese modo, el titular del Palacio de Hacienda cerraría su campaña a nivel nacional el jueves 19.

"La idea de nuestro espacio es mostrar a Massa en un rol ejecutivo, en plena acción y explicando las medidas que se anunciaron y las que están por venir en busca de aliviar el sufrimiento de la gente", manifestó la fuente del entorno oficialista consultada por la agencia. "Estamos trabajando sobre el concepto de la responsabilidad, frente a la irresponsabilidad de otros dirigentes políticos, con sus frases incendiarias que hicieron disparar el dólar 'blue'", agregó, en referencia a Milei y Marra.

"Vamos a seguir mostrando a un Massa federalista y también a insistir con la idea de la unidad nacional, de hacer un Gobierno con los mejores", acotó. "Y sobre todo, un Massa mostrando hechos concretos y del lado de los trabajadores", remarcó. "En este momento Massa está marcando su impronta, su centralidad y su capacidad de liderazgo. Y todo lo que venimos haciendo refleja cómo sería un Gobierno con Massa como presidente", completó la fuente.

Luego de las elecciones de agosto, Massa logró redireccionar más su atención a la campaña aunque en los últimos días, debido al nuevo récord del dólar blue que rompió la barrera de los $1000 y el dato de inflación, debió reprogramar su agenda y suspender visita a las provincias de Mendoza, San Juan y Entre Ríos para atender las urgencias del Ministerio de Economía.

El tigrense, enfocado en desbaratar las cuevas manejadas por especuladores financieros que generan movimientos ascendentes en el dólar blue, remarcó: "Prefiero perder la elección, pero mandar presos a los que juegan con el ahorro de los argentinos".

Sin dudas, el objetivo de UxP sigue siendo el mismo desde que inició la campaña antes de las PASO: llegar al balotaje y polarizar con Milei en las cuatro semanas que separarán la elección del 22 de octubre del hipotético balotaje del 19 de noviembre. En el equipo de Massa aseguran que ese objetivo estaría cerca de cumplirse, en el tránsito para lograrlo valoran que el candidato de UxP se muestra "sereno, con capacidad de trabajo y con la autoridad para realizar cambios".

Fuente: Perfil