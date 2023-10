Patricia Bullrich prometió terminar con el kirchnerismo y dijo que "las ideas de Milei son malas"

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, reiteró este lunes su voluntad de "terminar de una vez y para siempre con la pesadilla que ha sido el kirchnerismo" en un duro discurso contra Sergio Massa y sostuvo que las ideas que propone Javier Milei, de La Libertad Avanza, "son malas", por lo que le pidió a su electorado que "no compre espejitos de colores".

Bullrich se presentó en Barrancas de Belgrano, Buenos Aires, en un acto del primer cierre de campaña para las elecciones del próximo domingo, donde se mostró con sus candidatos a jefe de Gabinete y jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri. La candidata continuará con los cierres en diversos puntos del país hasta el viernes.

"Ciudadanos argentinos, ha llegado el momento de terminar de una vez y para siempre con esta pesadilla que ha sido el kirchnerismo y se termina gracias a todos y cada uno de ustedes", auguró la exministra de Seguridad frente a sus militantes, que asistieron con banderas albicelestes y con globos amarillos. "No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que la Argentina siga secuestrada 20 años más por esta mafia. Se robaron todo, así estamos los argentinos. Nos quisieron destruir, ¿pero qué pasó? No pudieron”, postuló.

Bullrich aseguró que "estamos frente a una oportunidad histórica: es la primera vez que el cambio es mayoría en 40 años de democracia. Ustedes saben que ellos cuando tuvieron más fuerza nos hicieron la vida imposible. También remarcó que hoy la coalición opositora tiene "más de 10 gobernadores, más de 500 intendentes y la fuerza de mayorías parlamentarias". "Ahora somos más. Tenemos más fuerza y no nos vamos a dejar correr ni un milímetro de lo que vamos a hacer", dijo.

“No salimos de un repollo. Salimos de la lucha constante y permanente. Ahora somos más que cuando fuimos gobierno", esbozó Bullrich, quien insistió en que "tener más poder que ellos implica poder gobernar sin la extorsión permanente. Con 138% de inflación, ¿dónde están? En las cuevas. ¿Dónde están? ¿Dónde gritan? Esta vez, cuando salgan de la cueva, van a encontrar a una fuerza política que va a estar diciendo ¡nunca más!... ¡Nunca más nos sacan la gobernabilidad!”, resaltó.

Bullrich reflotó uno de los cruces durante el debate presidencial con el ministro de Economía y candidato del oficialismo, Sergio Massa: "Quiero ser Presidenta de la Nación para sacar a la Argentina del pozo que sigue cavando Massa todos los días. El otro día le hice una sola pregunta: ‘¿Cuándo van a dejar de afanar?’. Y yo les contesto: el 10 de diciembre, porque se van. Se acabó la joda en Argentina. El que roba va preso. Conmigo no se jode. Yo les propongo a todos los argentinos un cambio verdadero, de fondo y definitivo", resaltó Bullrich ante el aplauso de los presentes.

Según la candidata de Juntos por el Cambio, a Massa "lo único que le importa es su ambición desmedida de poder" y se preguntó: "Nos destruyó y quiere ser candidato a Presidente. ¿Quién va a votar a un ministro de Economía que duplicó la inflación en poco tiempo? Todo lo que él dijo no lo cumplió. Cada día más ñoquis de La Cámpora. Y todos sus socios, como Insaurralde, tienen los bolsillos llenos y la cara bien de piedra. Conmigo estos chorros van presos", disparó desde el escenario Bullrich.

En otro cruce al oficialismo, la candidata afirmó que la "mafia tiene miedo", al parafrasear una frase inspirada en la que suele utilizar Javier Milei con la "casta", y agregó: "La mafia tiene miedo de perder sus privilegios, de perder sus negociados, tiene miedo de ir a la cárcel".

Qué dijo Patricia Bullrich sobre Milei

En su discurso encendido, Bullrich señaló que la "Argentina destruida y ultrajada no se arregla con fórmulas mágicas", para luego criticar las "ideas de Milei" por ser "malas ideas" que "no se pueden llevar a cabo”. "Por eso, le digo a los jóvenes que lo votaron: fíjense que dolarizar sin dólares es imposible, no compren espejitos de colores porque para sacar a la Argentina adelante hay que trabajar, trabajar y trabajar", indicó.

“Las ideas de Milei son malas, ni su propio equipo las cree”, reiteró Bullrich. Además, advirtió a "mamás y papás" por la propuesta de Milei sobre libre portación de armas a través de la cual, dijo, pretende "desregular" la tenencia de armamento, y alertó: "Podría pasar acá que un mantero ponga armas y las venda, se las puede vender a un loco que al día siguiente va a una escuela y mata chicos o se las puede vender a un delincuente".

Sobre la venta de órganos, de la que Milei opinó a favor al ubicarla bajo las leyes de oferta y demanda del mercado, Bullrich advirtió que con ese paradigma aplicado en la salud podría suceder que "secuestran a un chico, le sacan los órganos, lo dejan tirado, lo matan y venden los órganos". "Queremos vivir en una sociedad donde se respete la lista del Incucai. No queremos que nos maten y mañana 'Los Monos' (banda narco de Rosario), en vez de vender droga, vendan órganos", se diferenció.

También aludió al libertario por su acercamiento al titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), Luis Barrionuevo: "¿Milei, con Barrionuevo dónde tenés la casta?". En ese momento, el público contestó: "Adentro".

En el cierre de su discurso convocó a los jóvenes: "Tienen razón de querer un cambio, pero la razón del cansancio la tienen que poner en la destrucción de 20 años de kirchnerismo y poner el cambio en la fuerza que va a poder parar de una vez y para siempre a este kirchnerismo". Luego agregó, en referencia a Milei, que el cambio debe ser "sin saltos al vacío, sin cinismo, sin romper todo"

Fuente: Perfil