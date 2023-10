La pícara reacción de Belén Francese luego de que su ex dijera que hizo un trío con ella y Andrea Rincón

Belén Francese quedó en medio de un escándalo luego de contar en TV que Andrea Rincón intentó conquistarla. En ese contexto, apareció una expareja de la mediática que reveló más detalles de lo que pasó en aquella fiesta organizada por Moria Casán.



Según relató el bailarín Martín Witty, esa noche habría tenido un trío sexual con ambas famosas. Luego de esa declaración, Francese hizo una serie de posteos en su cuenta de Instagram. “¿Se adelantó Halloween? ¡Salieron todos los muertos!”, expresó ella, furiosa, en su perfil personal.

“Me impresiona mi fama. ¡Soltar! Creo que ambos se quedaron muy deseosos de mí”, escribió Belén en otra de sus historias. Así, se refirió al fuerte cruce que tuvo con Rincón en PH Podemos Hablar (Telefe), y a la historia que contó su expareja este lunes por la noche en LAM (América).



A través de la mencionada red social, Francese también lanzó una publicación en la que expresó: “Estamos en el año 2023, gracias por fomentar mi ego”. Por su parte, Andrea buscó dejar en claro en el programa de Andy Kusnetzoff que ella no tuvo intenciones de conquistar a la mediática, y hasta aseguró que su colega le parece “horrenda”.

Qué dijo el ex de Belén Francese sobre el trío sexual que habría tenido con ella y Andrea Rincón

Tras la gran polémica que se generó por ese tremendo cruce que quedó registrado por las cámaras, el bailarín Martín Witty, una expareja de Francese, rompió el silencio y contó muchísimos detalles que habrían ocurrido durante la noche en la que habría compartido un trío sexual con las famosas. “Belén le sacó un poco de peso a lo que pasó, cosa que no estoy haciendo yo.”, aclaró en diálogo con Ángel De Brito en LAM (América).

Según lo que contó Witty, la relación sexual entre su ex y Rincón habría ocurrido en un evento que organizó Moria Casán para celebrar el éxito de una de sus obras durante una temporada de verano. “Fuimos con Belén a esa fiesta, que era para algunos. No podían ir todos”, aclaró. Y agregó: “Lo que pasó fue que en la fiesta estaba Andrea Rincón, entre otros personajes, y en un momento la fiesta pasó a otra tonalidad”.

Martín asegura que en un momento de esa escandalosa noche, las famosas se acercaron mucho y la situación habría ido escalando. “Ellas habían hablado en un pasillo en la habitación donde estuvieron los besos, abrazos, risas y un poco de llanto. Besos en la boca, jugaron con eso. No sabría decir si fueron besos sexuales”, remarcó

Que habría ocurrido, Witty explicó el momento en el que se concretó el encuentro sexual: “Cuando entran a la habitación, Andrea le dice a Belén: ‘Ah, no estás sola, no estás sola’. Yo creo que fui un instrumento en ese momento. Yo estaba en una cama intimando con quien era como mi pareja”.

“Yo cuando las vi dándose un beso y tocándose no me alarmé porque es algo que vi durante toda mi carrera. (...) No sé por qué ahora se rasgan las vestiduras”, reconoció. Además, dijo que se sorprendió por la forma en la que Rincón desconoció la lo que ocurrió cuando mencionaron el tema en el programa que conduce Andy Kusnetzoff

Fuente: Pronto