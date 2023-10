Estafas digitales: guía para saber cómo actuar en caso de sufrir un engaño virtual

Pedidos falsos por WhatsApp, contactos que dicen ser empresas y no lo son, emails engañosos, sitios web clonados, campañas de phishing y ataques de ransomware son algunas de las técnicas y modalidades utilizadas por ciberdelincuentes para obtener datos personales y vaciar las cuentas bancarias de sus víctimas.

Aunque pensemos que por tener ciertos conocimientos técnicos o sentido común estamos inmunes a estos engaños, en algún descuido o situación de urgencia, todos podemos caer en este tipo de trampas y estafas virtuales.

Este tipo de engaños, que se renuevan y actualizan casi a diario con variantes, mejoras y optimizaciones para dificultar la identificación de patrones de conducta, sigue creciendo en la Argentina con miles de víctimas de ciberdelincuentes que se apropian de los ahorros de la gente al acceder a sus homebanking sin que puedan hacer nada para impedirlo.

¿Cómo proceder en caso de haber sido víctima de una estafa virtual?

Todos los días se envían millones de correos electrónicos, mensajes de texto o WhatsApp falsos de bancos, empresas, gobiernos, autoridades fiscales y servicios de salud para tratar de estafar y robar a desprevenidos usuarios de homebanking. Y lamentablemente, muchos caen en la trampa.

Darse cuenta de que uno ha sido víctima de una estafa virtual es duro. Muchas personas que sufren este tipo de engaños sienten vergüenza por haber caído en la trampa. Los delincuentes juegan con la urgencia, el apuro, la desesperación y muchas veces con el desconocimiento de prácticas de ciberseguridad.

“No puedo creer que caí”, “Me agarraron en un momento de descuido”, “Fue mi culpa”, son los comentarios más comunes de gente que fue víctima de estos delitos. Sin embargo, las técnicas para engañar son cada vez más complejas, y se van actualizando, por lo que nadie está exento, y cualquiera puede caer. El primer paso es tratar de recomponerse del shock inicial.

Horacio Azzolin, fiscal general de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) sobre cómo actuar en estos casos y qué y ante quién denunciar.

“En principio, hay que aclarar que todas las estafas digitales son distintas. Pero en general, una persona que detecta un fraude virtual, lo primero que tiene que tratar de hacer es no borrar nada que haga al hecho: mensajes de WhatsApp, de Facebook, Instagram. Tampoco correos que le hayan mandado”, explicó el fiscal.

El siguiente paso es revisar mentalmente lo ocurrido, y en lo posible, anotar todo lo que se recuerde, desde el primer contacto con el estafador. “Hay que tratar de documentar todo lo que pasó, cronológicamente: los montos de las transacciones, las cuentas de destino, las páginas que se visitaron... Es importante también guardar los números de cuenta hacia dónde se hicieron las transferencias, y los nombres que figuran como titulares de esas cuentas”, explicó Azzolin.

Desde la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia recomiendan hacer la denuncia en el banco propio y, si se puede también, en la entidad receptora de la transferencia, si es que la hubo. “Informar a los bancos involucrados dispara, o puede llegar a disparar, los mecanismos de prevención de fraude del banco receptor, si se trata de una cuenta utilizada reiteradamente para este tipo de fraude”, afirmó.

“Es fundamental contactar al banco e informarles sobre la situación”, coincidió Sebastián Divinsky, especialista en ciberseguridad. “El banco puede detener cualquier transacción adicional y bloquear tu cuenta para evitar que se realicen más cargos fraudulentos”. Divinsky explicó a TN Tecno que luego, todo usuario estafado debería cambiar inmediatamente las contraseñas, realizar la denuncia correspondiente en la comisaría y conservar cualquier evidencia como correos electrónicos, mensajes de texto o registros de llamadas. Esto puede ayudar en la investigación y recuperación del dinero.

“La investigación del caso solamente se inicia con una denuncia”, explicó el fiscal Azzolin. “Si la víctima no se presenta a reclamar por sus derechos y explicar por qué considera que fue víctima, nos es muy difícil a nosotros, como investigadores, poder después buscar a los responsables del hecho”.

Cómo hacer la denuncia en caso de ser víctima de una estafa virtual o un ciberdelito

Tenés diferentes alternativas en todo el país. El primer paso, siempre, es hacer la denuncia en una comisaría y/o en la Fiscalía más cercana a tu domicilio. Llevá toda la información del caso que tengas. También se recomienda comunicarse y hacer la denuncia en:

Ministerio Público Fiscal. Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI): Sarmiento 663, Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (54-11) 5071-0044 o escribir y adjuntar la información por email a [email protected]

Ministerio Público Fiscal de CABA. Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI). Tel.: 0800-33- FISCAL (347225) o escribir y adjuntar la información por email a [email protected]

División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina. Cavia 3350 1°. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel. 4800-1120/4370-5899 o escribir y adjuntar la información por email a [email protected]

En caso de que creas que tus datos personales han sido expuestos, podés comunicarte con la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales para recibir información y asesoramiento para realizar denuncias de delitos relacionados con la privacidad o la protección de tus datos personales: Av. Pte. Gral. Julio A. Roca 710, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel.: (54-11) 3988-3968 o escribir y adjuntar la información por email a [email protected]

Cómo evitar las estafas bancarias virtuales

Sebastián Divinsky, experto en ciberseguridad, compartió con TN Tecno una serie de recomendaciones para no caer en este tipo de fraude.

Es importante no revelar información confidencial por correo electrónico, redes sociales, mensajes de texto o llamadas telefónicas no solicitadas.

Verificar siempre la dirección URL del sitio web. Chequear que la dirección de la página sea la del banco que solemos usar, y verificar que los perfiles de redes sociales o WhatsApp sean los oficiales (no dejarse engañar por el logo o foto de perfil).

Asegurarse de que la dirección comience con “https://” . No navegar por sitios que utilicen el protocolo http y no el https (Protocolo de transferencia de hipertexto seguro).

Además, el especialista sugiere otras medidas de seguridad para la navegación por Internet, tanto desde la computadora de escritorio como desde dispositivos móviles:

Utilizar contraseñas seguras y únicas de más de 8 caracteres de longitud, alfanuméricas y con caracteres especiales.

No compartir la misma contraseña en diferentes sitios web.

Implementar antivirus en las computadoras personales.

Siempre utilizar la autenticación en dos factores, utilizando un código de seguridad generado por una app móvil o un SMS.

Con informacion de Todo noticias.