Joaquín de la Torre: "Crecieron los indecisos sin que Patricia Bullrich baje ni un punto"

Joaquín de la Torre, ex intendente de San Miguel, aclaró que hubo un crecimiento de votantes indecisos en los últimos meses, aunque Patricia Bullrich mantiene su apoyo. Además, elogió la incorporación de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gabinete de Bullrich y aseguró que “Mauricio Macri siempre fue muy claro en el apoyo a Patricia”, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Un balance a horas de la elección, más allá de las encuestas que se han equivocado de manera repetida, ¿cuál es tu impresión?

Nosotros, hace mucho tiempo que hacemos una encuesta en San Miguel. La hacemos para nosotros y para saber cómo estamos, no la hacemos siempre, sino faltando dos, tres o un mes para las elecciones.

La última de esas encuestas me da un escenario muy parecido a las PASO, con Patricia entrando al balotaje. Lo que sí da es un 20% de indecisos. Es como que los indecisos crecieron mucho en estos meses.

O sea, los indecisos crecen...

Crecieron los indecisos. A nosotros, lo que nos dio en San Miguel es que crecieron los indecisos. Pero crecieron los indecisos sin que Patricia Bullrich baje ni un punto.

O sea que, proporcionalmente, Patricia crece...

Nosotros creemos que Patricia crece, y ese es el dato que tenemos. Después, todas estas encuestas y todos estos trabajos tienen, y esto lo notamos, un gran cansancio de la gente que les toca responder.

A lo largo del proceso de estos 10 o 12 años que venimos haciendo, cada vez vemos a la gente más reticente a responder y más cuidadora del silencio de su voto o de a quién representa. Y eso es un fenómeno que, en el fracaso de todas las encuestas, uno viene viendo con claridad.

Yo no quiero pensar que los encuestadores están todos comprados, ni que hacen mal su trabajo a propósito. Entonces, lo que tengo que pensar es que su sistema es vetusto.

Nosotros hoy encuestamos, como siempre, domiciliarios en San Miguel, y es verdad que en esa encuesta, por ejemplo, aparecen pocos jóvenes, porque el que te recibe en una casa normalmente no es un joven.

¿Cómo te dio esa misma encuesta antes de las PASO?

Yo entré al despacho de Patricia, faltando dos días para la elección, y había 12 personas adelante. Le dije "tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál es la buena? Massa está tercero. ¿Cuál es la mala? Milei va primero". Tengo 12 testigos de eso, de nada sirve fanfarronear ahora.

Yo recuerdo, por ejemplo, que en determinadas épocas Mendoza representaba con mayor exactitud el promedio nacional. Puede ser que tengas allí una especie de túnel de viento. Si te ha funcionado siempre, sigamos esa línea. En algún momento lo que ha funcionado va a dejar de funcionar, pero bueno, por lo menos hasta ahora te funcionó...

Lo que no veo y no puedo entender claramente, es si ese 20% de indecisos es un 20% que no va a ir a votar o que todavía no ha decidido su voto y va a ir a votar, eso no lo termino de saber.

¿Qué efecto tiene que Patricia Bullrich haya sumado a Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gabinete?

Creo que le da solidez en su muestra y en su representación. Se hizo en un momento valioso, cuando la gente está atenta al tema del voto. Lo que ha hecho es consolidar una idea de que hay equipo, hay con qué y con quiénes. Después, en el conurbano creo que sirve, pero tengo mi duda si sirve tanto en el interior.

Pero en la provincia de Buenos Aires sirve...

Sí, ahí sirve.

Y la provincia de Buenos Aires es donde finalmente se decide la elección...

Mucho se decide acá.

