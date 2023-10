«Los descentró»: Alejandro Fantino criticó duramente los dichos contra el Vaticano de Alberto Benegas Lynch

Tras los dichos del economista Alberto Benegas Lynch en el acto de cierre de campaña de Javier Milei, donde manifestó que si La Libertad Avanza gana las elecciones, debería romper relaciones con el Vaticano, las repercusiones sobre sus dichos debieron ser aclaradas por el partido y las críticas no tardaron en llegar.

«Por consideración y respeto a mi religión católica, pienso que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca y suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras allí prime el espíritu totalitario», había expresado Benegas Lynch, considerado por Milei, como uno de sus principales referentes.

«Hcieron hablar a un fósil. Lo que logró La Libertad Avanza haciéndole hablar a Venegas Lynch es maravilloso, porque habló un fósil. Habló un fósil monárquico», expresó el periodista Alejandro Fantino en su programa radial «La cosa en sí».

«Porque si es una cuestión partidaria y ya salió Milei a aclararlo, los descentra de la campaña final: lo descentró a Milei, lo descentró a (Guillermo) Francos, descentró a La Libertad Avanza. Tuvieron que salir hoy a tapar el quilombo que les generó el fósil hablante», manifestó. «De pronto ‘tengo una madre católica’, ‘tengo un montón de gente católica’ y ‘soy muy respetuoso con las religiones’», agregó, en referencia a las aclaraciones del partido.

«Entonces este fósil que despertaron, como si fuese Jurassick Park, y en vez de traer a un gliptodonte o un tiranosaurio trajeron a Benegas Lynch. La última vez que habló el hombre fue cuando estaba Luis XVI en el poder. [Benegas Lynch] no tiene ningún tipo de potestad para decir que va a hacer el estado», expresó molesto. «La verdad me pareció horrendo ese mensaje y si aparece ahora diciéndome algo y me tira un fósforo, le voy a devolver 17 dragones», arremetió Fantino.

