Pullaro y Losada marcaron su postura frente al balotaje y se diferenciaron de Bullrich

Maximiliano Pullaro, gobernador electo de la provincia de Santa Fe, se diferenció de Patricia Bullrich y anunció qué postura tomará en el balotaje del 19 de noviembre.

El futuro mandatario que se hará cargo de la Casa Gris vaticinó: "En este momento es necesario analizar los fallas de la estrategia que llevó a Juntos por el Cambio a la derrota el domingo pasado. Nos eligieron para ser opositores".

"Javier Milei agrede a Leandro Santoro como si fuera un enemigo y no un adversario. Tengo diferencias claras con Leandro, pero respeto mucho su trayectoria y sus ideas. La matriz autoritaria de Milei también le impide ser más respetuoso con la Unión Cívica Radical, el partido de la democracia y las instituciones", escribió Pullaro en la red social X días atrás.

De esta manera, el gobernador electo de Santa Fe modificó la posición que había tomado durante la campaña electoral santafesina cuando adelantó que ante una eventual segunda vuelta votaría a Milei porque "el kirchnerismo es lo peor que nos puede pasar", dijo.

Por su parte, la vicegobernadora electa, Gisela Scaglia señaló al aire de La primera de la tarde por Radio 2: "Yo creo que todos los que estamos en política no tenemos que subestimar a la gente y pensar que la gente necesita que nosotros le digamos a quien tiene que votar, la gente saber bien a quien tiene que votar".

Sobre la misma línea, anticipó que no le dirá a nadie a quién votar porque "es un camino errado". "Hemos demostrado que aún apoyando fervientemente a algunas fórmulas no se trasladaron los votos", sumó.

A Losada, "ninguno de los dos la representa"



Carolina Losada, senadora de Juntos por el Cambio (JxC) y precandidata a gobernadora en la interna, pidió a la coalición opositora que integra "ser neutrales" y "no apoyar a ninguno de los dos candidatos" que se disputarán la presindencia en el balotaje.

"A mí no me representa ninguno de los dos, nosotros debemos ser neutrales ante esta disyuntiva que se da. Hay un candidato que rifó el país por una elección y el otro, habla de vender órganos. Yo no voy a apoyar a ninguno de los dos", aseveró.

"A mí no me representa alguien como Milei, aceptar una disculpa no significa apoyarlo. Nada de lo que sucedió me cambia, la gente va a hacer lo que quiera", cerró

Con informacion de Rosario 3.