Gastón Manes: "Facundo tiene fortaleza y capacidad, va a volver y será un líder"

Gastón Manes, presidente de la Convención Nacional de la UCR, lamentó que los radicales hayan quedado “rehenes de la interna del PRO” en las PASO, sin un candidato propio. “Si gana Milei, el sector del PRO que lo siguió va a ser parte del gobierno”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

En retrospectiva, ¿creés que el radicalismo tendría que haber presentado una candidatura propia en las PASO?

Sí, 100% de acuerdo con eso. El radicalismo tendría que haber presentado una candidatura propia, por lo menos una fórmula encabezada por el radicalismo. Contábamos con figuras, líderes y dirigentes con gran ascendencia en la sociedad.

Además, para ampliar un poco la oferta y que sectores que no votaban a Juntos por el Cambio, que no lo votaron nunca o que habían sido defraudados por el gobierno del 2015-2019 tengan una opción.

Esto pasó en 2021 y fue virtuoso. Se le ganó por primera vez al peronismo unido en la provincia de Buenos Aires. Si el radicalismo hubiera tenido una candidatura propia se hubiera ampliado la base de sustentación de Juntos por el Cambio, cosa que no sucedió.

Si Facundo hubiera sido candidato ,además de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, podrían haber hecho una elección, engordar más aún a Juntos por el Cambio, y además, demostrar que en Juntos por el Cambio no predominan los halcones y la derecha. Quizás esa experiencia les deja la responsabilidad de reconstruir el radicalismo en serio. La Argentina necesita alternativas de gobierno.

Totalmente de acuerdo, estamos frente a una oportunidad.

No es grato lo que le pasó a Juntos por el Cambio, pero la verdad es que Juntos por el Cambio no estuvo a la altura de las circunstancias.

Se achicó, se encerró, Juntos por el Cambio se dejó llevar por liderazgos que solo pretendían llevar agua para su molino sin pensar en el país ni en la coalición.

Hoy estamos en un momento de inflexión. Tenemos por delante un balotaje ante el cual el radicalismo, ayer, se expresó de manera contundente y casi unánime, diciendo que ninguno de los dos candidatos representa los valores ni el programa de la UCR, así que estamos obligados a ser oposición.

Tenemos una fortaleza muy grande en las cámaras de diputados y senadores. Vamos a usar toda esa fuerza que el pueblo le dio al radicalismo para construir algo mejor para el país.

Esta discusión es similar a la de Frondizi y Balbín. O, más cerca en el tiempo, lo que ocurrió con Cobos, que fue expulsado del partido cuando se fue con el kirchnerismo. Luego, lo reincorporaron tras su comportamiento ético cuando votó contra la 125. Cuando Ricardo Alfonsín decidió acercarse al peronismo también fue expulsado de la UCR. ¿Hay que volver a traerlo? ¿Hay que expulsar a Petri por irse con Milei?

Yo no soy amigo de las expulsiones ni de ese tipo de cosas. Me parece que es un gasto energético que no sirve para nada.

Recibo habitualmente mensajes pidiendo que hagamos una convocatoria a una convención, para expulsar a tal o cual. Si yo pusiera mi energía al servicio de eso estaría cometiendo un error. La sociedad está suficientemente informada para saber quién es quién y qué tiene que votar. El que quiere que esté y el que no quiere que no esté, y se terminó.

El partido, a diferencia de otros, cuenta con mecanismos de toma de decisiones muy aceitados, democráticos, tiene un órgano ejecutivo, que es la mesa del Comité Nacional, tiene un órgano legislativo, que es la Convención, tiene tribunal de disciplina, gobernadores, intendentes.

En definitiva, tienen un andamiaje institucional muy grande, que permite cosas como lo que pasó este miércoles, que todos los sectores se pusieron de acuerdo en el documento que se emitió, que es concluyente.

Lo que pasó fue que se rompió el PRO y se unió el radicalismo.

¿Qué va a hacer tu hermano?

Sería bueno que lo converses con él. Pero en mi opinión, yo lo veo muy bien.

Siendo que es una persona que no proviene de la política, que es un outsider, un médico, si miramos los archivos de los últimos meses previo al cierre de listas, todas las declaraciones públicas de Facundo anunciaron con exactitud quirúrgica lo que iba a pasar.

Anunció que íbamos a salir terceros si no ampliábamos. Que, si la UCR presentaba un candidato, le alcanzaba con 13 o 14 puntos para ganar la interna. Todo eso fue desmentido por los gurúes, que supuestamente sabían mucho de política y demostraron no saber nada, ni tener convicciones.

Con lo cual, lo que veo que va a pasar ahora es que Facundo, con toda la fortaleza, la capacidad y el entusiasmo que tiene, va a tratar de reconstruir la épica con la que veníamos trabajando desde 2021 y se va a transformar en un líder de la sociedad, no sólo del Partido Radical, y va a tener un rol muy activo en el Congreso los próximos dos años.

En mi interpretación, con la ventaja de analizar lo que sucedió con el “diario del lunes”, el radicalismo quedó prisionero de la interna del PRO. No estaba con los halcones, sino más con las palomas, y sintió que si competía, dividía el voto, debilitando a Larreta y favoreciendo a Bullrich.

En retrospectiva, vemos que igual perdió Horacio Rodríguez Larreta, y, a lo mejor, el radicalismo le hubiera ganado a Patricia Bullrich. ¿Pudo haber cierta inhibición por miedo a fortalecer a Bullrich?

Es una conjetura válida. Yo diría que, habiendo habido radicales en ambos sectores del PRO acompañando, no es tan así.

Eso se aplica a la convención nacional del partido, que fue la que acompañó a Larreta, pero también hay que tener en cuenta que Gerardo Morales, hasta último momento, decía que iba a ser candidato a presidente.

Incluso, en la convención del 12 de junio, diez días antes del cierre de listas, decía que iba a ser candidato. Con lo cual yo tenía cierta tranquilidad. Yo prefería que fuera Facundo porque creía que tenía mayores posibilidades y condiciones para prevalecer, pero de todas maneras, como radical, quería que hubiera un candidato radical.

Finalmente, Morales decidió acompañar a Larreta y dar de baja su candidatura. Por otro lado, un gran sector del radicalismo, sobre todo bonaerense, decidió acompañar a Patricia Bullrich.

Con lo cual, no hubo una única postura en el radicalismo. Finalmente se impuso la decisión de acompañar al PRO, no hubo autoestima suficiente para encarar un proceso electoral de tal magnitud.

Facundo, un dirigente nuevo, sin ningún tipo de manejo de ninguna provincia, era difícil encarar la situación, y quedamos rehenes de la interna del PRO. Eso pasó en el 2023, pero quedate tranquilo que no va a volver a pasar.

Alejandro Gomel (AG): ¿Cómo es el futuro de este nuevo radicalismo? ¿Ves que habrá acuerdos y alianzas con otros partidos como la Coalición Cívica, alguna parte del PRO?

No te puedo anticipar cómo va a ser. Lo que sí veo es la fortaleza del partido, que tiene cinco gobernadores radicales en provincias importantes como Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chaco, Jujuy.

Son gobernadores del partido, dirigentes muy importantes que ahora tienen una voz más relevante. El partido está parado en la cancha de una manera diferente, y tiene liderazgos nacionales como el caso de Facundo y otros. Dirigentes que tienen una voz en la sociedad que la gente quiere escuchar.

Hoy estamos en una encerrona: este balotaje entre dos proyectos que ninguno nos satisface. Un sector del PRO se identificó con Milei. No sé qué va a pasar, porque depende de si gana Milei o no. Si gana Milei, el sector del PRO que lo siguió va a ser parte del gobierno.

Va a haber una reconfiguración total del escenario político. Espero que, en ese marco, el radicalismo establezca nuevas alianzas propositivas. No “anti-algo”, sino “pro-algo”. Con ideas y propósitos comunes. Veo al radicalismo con mucho protagonismo en eso.

¿A quién vas a votar en el balotaje?

En mi pueblo tengo un viejo amigo muy propenso a decir furcios. Entonces, cuando vos le preguntás algo que no quiere responder, dice: “no me pongáis en un membrete”.

La verdad es que, en este momento, me quiero sentir identificado con el documento que sacamos ayer desde el Partido Radical. Creo que cada uno tiene que votar de acuerdo a sus propias convicciones.

Por eso no me parece apropiado lo que dijo Bullrich ayer, que representaba a 6 millones 200 mil votantes, lo cual no es cierto. Yo soy uno de esos votantes y no me siento representado, al igual que una enorme cantidad de gente.

Con lo cual, confío en el voto por la convicción y las ideas de cada ciudadano que fue a votar. Que use el mismo criterio para votar el 19 de noviembre.

Con información de www.perfil.com