Patricia Bullrich silenció a Gerardo Morales: «No puede decidir quién se queda y quién se va de JxC»

En medio de un escenario político en constante cambio, Patricia Bullrich dijo que Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y dirigente de Juntos por el Cambio, no es una figura con autoridad para decidir quién sigue en la coalición y quién no. Las declaraciones de Bullrich vienen a colación de las declaraciones de Morales, quien dijo que Bullrich ya no pertenecía a JxC por aliarse con Javier Milei.

«En ese sentido Morales, ayer dijo que ustedes (Bullrich y Luis Petri) se fueron, ya directamente de Juntos con el Cambio, que no pertenecen más a la fuerza ¿Se van a ir o se van a quedar?» , preguntó el periodista que entrevistaba a Bullrich en medio de una suerte de conferencia improvisada que circuló en las redes sociales de TikTok.

La presidenta del PRO contestó: «Nosotros tenemos una representación en la sociedad, así que la verdad que no creo que Gerardo Morales pueda decidir quién se queda, quién se va. Hoy lo importante es el país, hoy lo importante es la nación, hoy lo importante es el 19 de noviembre, que es el balotaje, después discutiremos esto».

«Nosotros tenemos diputados, senadores y gente que nos llama de todo el país, que quiere el cambio, que no quiere que siga el kirchnerismo, que no quiere que sigan los insaurraldes de la vida (políticos corruptos)», insistió la exministra de Seguridad nacional del gobierno de Mauricio Macri dejando en claro sus diferencias con algunos radicales de JxC que cuestionaron la inesperada alianza con libertarios.

Luego, el cronista volvió a preguntar: «Con relación al tema de estar junto a Milei, para este balotaje. Usted había dicho que las ideas de Milei eran malas y peligrosas ¿Ya piensa otra cosa? ¿Pudo aclarar algo con relación a eso? Entiendo que el pensamiento que tenía hace pocas horas difiere con el que supuestamente tiene ahora», preguntó el comunicador.

Bullrich sobre la alianza con Milei: «Son los gestos que necesita el país»

«Las que nosotros considerábamos como propuestas malas y peligrosas las pusimos en un papel y aclaramos con Milei que nosotros queremos que no haya dudas de que el tema de la venta de órganos y el de la libre portación de armas no sean aplicadas, así como otras dudas que quedaron saldadas. Nosotros también fuimos capaces de perdonarnos. En la historia ha habido muchos abrazos, como el de Juan Domingo Perón y Ricardo Balvin y esos son los gestos que hoy necesita el país», contestó Bullrich.

Con información de www.elintransigente.com