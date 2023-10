Detuvieron al hermano de Mariana Nannis por supuestas amenazas de muerte a su expareja

Gonzalo Nannis, hermano de Mariana Nannis, fue detenido por supuestas amenazas de muerte. El procedimiento se realizó después de que su expareja hiciera un desesperado llamado al 911 y denunciara un incidente.

Según informaron fuentes judiciales, el excuñado de Claudio Paul Caniggia se encuentra detenido por amenazas. La medida cautelar fue dispuesta por la Unidad de Flagrancia Norte a cargo del Dr. Vila.

Cuál es el conflicto entre Mariana Nannis y su hermano Gonzalo

A fines de septiembre, el hermano de Mariana Nannis hizo una grave denuncia contra ella y su papá. La guerra entre ellos se desató por la herencia de una casona ubicada en Olivos, sobre la calle Corrientes, donde nacieron y se criaron.

Gonzalo trató de “infradotada” a la exesposa de Claudio Paul Caniggia. “Es una subnormal que solo le importa lo material”, dijo este jueves al aire de Bien de mañana (eltrece), mientras revelaba el conflicto millonario que tiene con ella. “Me quiere cag... quiere todo”, lanzó sin filtros.

Previo a su entrevista en el programa de Fabián Doman, el hermano de Mariana había hecho una polémica publicación en redes sociales. Allí la acusó tanto a ella como a su padre de “chorros”. Tal es su deseo por obtener la casa, que escribió una tremenda amenaza: “Si no llego a recuperarla, me voy a cargar a alguno de los dos. Lo digo en serio”.

Luego, Gonzalo contó que la última vez que habló con su hermana fue hace unos meses cuando lo tuvieron que operar. “Me llamaba todos los días y yo casi la palmo. Ella solo me hablaba por el tema de la casa, por la herencia”, señaló para dejar en claro el interés de la mediática por quedarse con la propiedad.

En cuanto a esta intervención quirúrgica, el hombre de 55 años relató que fue por una complicación que sufrió a causa de los golpes que recibió de su papá cuando era adolescente. “Tuve peritonitis, me habían operado, él medio dio una paliza y me abrió la herida. Con los años se me pegó con los intestinos y yo nunca me enteré”, detalló.

“¿Seguís pensando que tu papá la quiso matar?”, le consultó Doman al hermano de Mariana Nannis por el drástico episodio que vivió su mamá. “No sé, se tuvo que tirar por el balcón. Agarró las sábanas, tiró la cama de bronce contra la ventana y se tiró”, relató.

“Me dio una paliza que casi me muero después de 42 años”, agregó también sobre otra situación de violencia que atravesó con su papá, cuando le pegó luego de su operación de peritonitis.

“Mariana también se tiró por la ventana”, contó Gonzalo por lo que vivió su hermana. “Mi papá no era adicto, se tomaba una copa de vino y le pegaba para otro lado. A mis 17 años lo agarré del cuello porque le quiso levantar la mano a mi vieja en la cocina. Ella me dijo que lo soltara porque lo estaba matando”, agregó sobre esos terribles episodios.

Con informacion de Todo Noticias.