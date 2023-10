Aseguran que Abel Pintos rechazó ir a un programa de TV cuando supo que también estaba invitado L-Gante

La visita de L-Gante a PH: Podemos Hablar (Telefe) todavía sigue dando de qué hablar. Tras la gran repercusión que tuvo el momento en que el cantante estalla y acusa a Andy Kusnetzoff de intentar hacerle “pisar el palito” con algunas preguntas, dieron a conocer una interna desconocida que involucra a una figura inesperada: Abel Pintos.

Este lunes, al aire de LAM (América), Ángel de Brito reveló que el jurado de Got Talent Argentina (Telefe) se resiste a que vinculen su imagen con la del referente de la cumbia 420 y, por ese motivo, habría rechazado la invitación a estar en la última emisión del ciclo que se emite los sábados por la señal de las tres pelotas.

“Me gusta dar información, no como a otros. L-Gante fue a ‘PH’ y le dieron un viaje para cuatro personas a Santo Domingo. Fue lo que pidió y está perfecto”, arrancó diciendo el conductor.

Luego, lanzó la escandalosa versión de que nadie se esperaba sobre el intérprete de “La llave”: “Otra cosa... iba a coincidir con Abel Pintos. Era una de las fechas que tenían programadas, pero no quiso compartir programa con L-Gante”.

Y agregó: “El motivo lo tendrá que contar Abel. Esto es algo que pasa todo el tiempo en los programas grupales. Cuando los quisieron juntar, Abel dijo que no. No sé si es una interna musical, me gustaría preguntárselo a él”.

Especulando sobre lo motivos que habrían llevado al artista a evitar cruzarse con su colega, las angelitas analizaron que posiblemente el músico no quería vincular su imagen con la de alguien que enfrenta varias denuncias. “Tiene tres causas, en la última va a juicio oral, no quiere pegarse a eso”, reflexionó Marina Calabró en un mensaje que le mandó en vivo a De Brito.

Con informacion de Todo Noticias.