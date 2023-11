Para Alfonso Prat Gay es «difícil creerle» a Sergio Massa cuando habla de «gobierno de unidad nacional»

El economista Alfonso Prat Gay cargó contra Sergio Massa y calificó sus propuestas de «malísimas». «No hay que ser economista para darse cuenta de que se huele la hiperinflación», anticipó. También puso en duda la credibilidad de Massa cuando habla de «gobierno de unidad nacional»: «Es difícil creerle».

«Tenés que ponerle el signo negativo porque va a hacer todo lo contrario. No tiene el control dentro de su propio bloque y la gran ausente es Cristina Kirchner. Pero el rol de Axel Kicillof también es importante», explicó el exministro de Hacienda en una entrevista con Carlos Pagni en LN+. «A Kicillof no le queda otra reelección, el próximo paso es la presidencia», agregó.

«El panorama es muy complejo y cuando se piensa en un gobierno de unidad nacional. En caso de que gane Massa, va a tener el Congreso más fragmentado que nunca tuvo un gobierno peronista», observó. «Ya aunque ganara Massa tampoco es obvio que pueda gobernar dentro de su propio espacio. En el medio, está la situación económica», añadió.

Sobre la falta de combustible, el economista lo relacionó directamente con las medidas del gobierno. «Es la cristalización de todo lo que uno viene explicando desde el plano teórico económico, hasta que se da cuenta de que tiene que salir a las cuatro de la mañana para encontrar una estación abierta». «Todo es abstracto hasta que hay una consecuencia como que no hay combustible. No pasa ni en países en guerra, y le pasa a Massa», finalizó sobre el tema.

Ruptura de Juntos por el Cambio

Por otro lado, el ex ministro de Hacienda opinó sobre la fractura en Juntos por el Cambio. Sostuvo que se trata de una grieta en el PRO y no en la coalición: «Es una crisis del Pro que contamina a Juntos por el Cambio», analizó. «Desde la primera vuelta en adelante, todos los partidos de Juntos por el Cambio se expresaron en torno a la neutralidad», agregó.

«Solo no se expresó el PRO, que fue el que ofreció a los dos candidatos para presidente y que tuvo al expresidente que intentó ejercer liderazgo», explicó. El economista entiende que en las elecciones la sociedad eligió que la coalición sea oposición. «Eso pidió la sociedad, no que acompañáramos a un candidato. Esto se le ocurrió a un sector del Pro que no sabemos ni si es mayoritario», plasmó.

Y agregó: «Genera confusión y le da el servicio contrario al que pidió la sociedad». «Tienen 100 diputados y más de veinte de senadores, discutiendo no solo fracturamos y rompemos el instrumento, sino que los dirigentes (Mauricio Macri y Patricia Bullrich) que proponen esta vía violan el mandato que dio la sociedad», focalizó.

Con información de www.elintransigente.com