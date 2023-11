Pullaro pidió autocrítica en JxC y se plantó como "opositor" a Massa y Milei, de cara al balotaje

El gobernador electo de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, evitó pronunciarse a favor de Javier Milei o Sergio Massa de cara al balotaje. En conferencia de prensa, dejó en claro este miércoles que la sociedad eligió a Juntos por el Cambio (JxC) para ejercer el rol de "oposición"; y reclamó autocrítica dentro de la coalición "por las cosas que se hicieron de manera pésima, y le hicieron perder a este espacio más de veinte puntos" en un año. "Hace un año – planteó- parecía que JxC ponía al próximo presidente, y hoy salimos terceros. Tenemos que hacer una profunda autocrítica sobre lo que hicimos pésimo para haber llegado a esta situación, y vamos a respetar la voluntad popular. Pero en este momento no estoy viendo autocrítica", insistió.

Sobre esa misma base, relativizó la incidencia que pueda ejercer su palabra en el electorado, de cara a la segunda vuelta el 19 de noviembre. "No creo que a la gente le importe a quién voy a votar; (de hecho), le pedimos el voto para JxC y salimos terceros", consideró. Aún así, dejó en claro una y otra vez que privilegiará y "honrará" el rol institucional conferido por los santafesinos que lo eligieron gobernador de la provincia. En función de ello, evitó manifestarse en favor de alguno de los dos candidatos presidenciales que disputarán la segunda vuelta. La misma respuesta eligió cuando fue consultado sobre si votaría en blanco. "No me voy a manifestar porque tengo una responsabilidad institucional que es trabajar para que los santafesinos puedan vivir mejor. Siento que no es importante que yo me manifieste sobre esto. La gente que nos votó quiere que nos concentremos en gobernar y gobernar bien", sentenció, en una conferencia de prensa desarrollada este miércoles en la Legislatura (donde se sigue desempeñando como diputado), a su regreso de EEUU.

- En pleno proceso electoral, usted había dicho que votaría a Milei si la segunda vuelta se daba entre ese dirigente y Massa. ¿Claramente esa posición se modificó? - consultó El Litoral-

- Cuando hablé de votar a Milei fue en un contexto electoral; hoy tengo una responsabilidad institucional que es la de defender a la provincia con uñas y dientes cuando se meten con nosotros. Honrando a todos los que me votaron, no puedo manifestarme.

- ¿Qué opina sobre los referente como Milei, cuando agredieron a los principales referentes de la UCR como Raúl Alfonsín? - consultó otro colega

- Soy un hombre de la UCR que quiero a mi partido y milito desde los 16 años. Sentí que Alfonsín era una persona que me movilizaba a tal punto que mi objetivo era defender sus ideas. Pero en este momento tengo una responsabilidad institucional que es la de gobernar bien. Lo personal en esto no cuenta. Respeto la decisión de cada dirigente y sus posturas. Pero mi responsabilidad es defender a la provincia y trabajar para que acá se viva mejor. No soy un individuo que represento a un partido; desde el 10 de diciembre representaré a todos los santafesinos.

¿Qué opina del acuerdo de Patricia Bullrich y Mauricio Macri con Javier Milei?

- Son decisiones personales que toman los referentes políticos.

- ¿Se quebró Juntos por el Cambio ?

- Hay una tensión y un debate importante en JxC pero ésas son decisiones individuales que han tomado algunos dirigentes sobre las que no me corresponde opinar.

Con informacion de El Litoral.