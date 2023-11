Castellano quiere colaborar o es el comienzo del plan "serrucho"

Oficialmente se dice que convocó a todos sus colaboradores y les pidió la máxima colaboración para con los nuevos equipos de trabajo designados por Leonardo Viotti que el próximo lunes comenzaran una nueva ronda de conversaciones tendientes a lograr una transición ordenada. Eso es lo que indica la información oficial. Por lo bajo, quienes están más cerca de Castellano y algunos que ya no lo están pero lo conocen de memoria se arriesgan a decir: "Lo que está haciendo Luis es mostrarse como una persona colaborativa y coherente, lo mas serio posible, pero en el fondo esconde su deseo más íntimo y este no es otro que trabajar desde el 11 de diciembre para regresar a la intendencia en 2027",

Según lo que nos cuentan, el plan de Castellano es no desaparecer nunca, siempre hacer hincapié en las cosas que Viotti no podrá ir haciendo y le recordará a la gente lo que el prometió en la campaña y que por lógica no se llevaron a cabo. Este es un doble juego, ya que por un lado es sabido que Viotti tendrá que luchar con el día a día que a Castellano ya no lo va afectar, y por el otro Castellano pedirá que se cumplan las promesas faraónicas que el hizo en la campaña, las que son de cumplimiento imposible.

El plan de Castellano es presentarse en las intermedias de 2025 y llegar a número necesario para presidir el Concejo Municipal, y dejar el camino listo para las elecciones de 2027.

En el plan de Castellano tiene en mente los ejes principales son marcar permanentemente los problemas que el en 12 años no resolvió, pero ahora endilgarle esa responsabilidad a Viotti, trabajar sobre el desgaste de Viotti en la intendencia y por sobre todo dar siempre una imagen de colaboración y seriedad.

Castellano no se resigna a trabajar nuevamente de arquitecto, las mieles de ser intendente no lo empalagaron y su aspiración mayor es regresar en 2027, por ello todo lo que haga tiene que ser tomado con pinzas, mientras mayor sea la colaboración, seguramente mejor funciona el plan "serrucho", al fin y al cabo es peronista y el peronismo no sabe estar en el llano, solo el poder los entusiasma, si no se está en el poder, serruchar y destituir es la mejor opción.