A días del balotaje, Massa llega a Santa Fe con el compromiso de liderar un "gobierno de unidad"

A menos de dos semanas del balotaje, el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, visitará este martes la provincia de Santa Fe con el objetivo de incrementar el apoyo entre el electorado haciendo foco en un mensaje superador a la grieta.

El postulante de la coalición peronista insistirá con su compromiso de liderar un "gobierno de unidad nacional" en el que convocará "a los mejores" para dar paso a "la nueva etapa" en Argentina a partir del 10 de diciembre, promesa que en las últimas semanas se convirtió en una de las claves de su campaña.

En la recta final rumbo a la segunda vuelta, el comando electoral de Unión por la Patria diseñó una agenda sin respiro con una sucesión de actividades que incluirá lógicamente, la participación de Massa en el debate presidencial que tendrá lugar el próximo domingo 12 de noviembre en la Facultad de Derecho de la UBA, en la Ciudad de Buenos Aires, donde debatirá mano a mano con su rival Javier Milei.

El paso a paso en Santa Fe

La agenda de trabajo se iniciará el martes cuando llegue al aeropuerto metropolitano de Sauce Viejo y cruce la ruta para visitar el Parque Industrial de esa ciudad. Allí, está previsto que se reúna con empresarios y representantes del sector comercial local. Según lo informado por fuentes oficiales, el objetivo de Sergio Massa es escuchar planteos y preocupaciones, especialmente las dificultades para ingresar insumos importados para los procesos productivos, a la vez que buscará transmitir su propuesta económica que plantea una salida no traumática, sin devaluación fuerte, y con resguardo para la industria nacional.

Entre los planes que el equipo de Massa tiene para su visita a la provincia de Santa Fe también está una recorrida en Rosario. Sin confirmación oficial, la idea para la ciudad del sur es visitar las instalaciones donde funcionará el anunciado Comando de Seguridad Nacional, en la Estación de Ferrocarril Central Córdoba.

Además, en Sauce Viejo, se buscará realizar una reunión en la que Massa pueda coincidir con referentes de los partidos por fuera del peronismo que hicieron público el apoyo a su candidatura, principalmente del socialismo y el radicalismo local. También se trabaja en la posibilidad de que el ministro-candidato se reúna con excombatientes de Malvinas y sectores juveniles. Mientras que, luego del acto en la capital provincial, se busca un hueco en la agenda para mantener una reunión con los cinco decanos de las sedes que la UTN tiene en la provincia.

A Córdoba por el voto esquivo

A diferencia de la campaña para la primera vuelta, Massa está inmerso en la conquista de los votantes de Córdoba. Y hasta allí irá este lunes para realizar una recorrida que comenzará en Río Cuarto, seguirá en la localidad de James Craik y cerrará con un acto en la capital cordobesa en el club General Paz Junior.

La llegada de Massa a Córdoba se da en el marco del tuit que el actual gobernador y competidor por las elecciones, Juan Schiaretti, realizó esta semana asociando al ministro-candidato con el kirchnerismo. Desde el círculo íntimo del massismo tomaron esa acción como un apoyo encubierto a su competidor en el balotaje, el libertario Javier Milei.

Para contrarrestar ese movimiento, Massa aprovecharía la visita a Córdoba para realizar anuncios sobre retenciones al agro y biocombustibles, dos banderas que el peronismo cordobés agita contra el centralismo porteño.

En el plano electoral, en Unión por la Patria consideran que Córdoba tiene uno de los electorados más complejos de seducir, compuesto por votantes reacios a votar al justicialismo y al kirchnerismo, ya que tiene un origen de tradición radical o de peronismo disidente con un fuerte espíritu local.

Frente a ese escenario, la carta que maneja Massa es su perfil de dirigente moderado, dialoguista, pero con firmeza en la gestión; atributos que combina con capacidad de conducción e independencia política.

En más de una oportunidad, el candidato presidencial destacó su pertenencia al espacio político creado por él mismo en 2013, el Frente Renovador, a partir del distanciamiento y ruptura con la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Mi jefe soy yo. No tengo jefes. A partir del 10 de diciembre, será mi Gobierno. Soy peronista. Soy del Frente Renovador", son algunas de las frases que reiteró Massa en distintas oportunidades para marcar su independencia política.

Tal declaración no implica que Massa no mantenga diálogo con la titular del Senado, como lo tiene también con el presidente Alberto Fernández. Al contrario, el ministro-candidato les reconoce a ambos dirigentes que le hayan dejado la centralidad política del espacio, lo que refuerza su rol de candidato.

Esta independencia política será clave para sumar votos entre aquellos que no tienen simpatía con el kirchnerismo clásico y quienes ven a Massa como un dirigente justicialista que supera esa etapa de 'K o anti K', justamente por su trayectoria política.

Con informacion de El Litoral.