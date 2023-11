Tras su separación de una influencer de 20 años, Alfa se puso de novio con una referenta de la moda

Walter Alfa Santiago se separó de Delfina Wagner, pero ya tiene un nuevo amor. Según trascendió, el exparticipante de Gran Hermano (Telefe) estaría iniciando un romance con .Andrea Garmendia

Después de que se confirmara la separación de Alfa y Delfina tras algunos desencuentros en la pareja, Pilar Smith dio más detalles del nuevo romance. “Vamos ahora con la nueva novia de Alfa. Fueron juntos al cumpleaños de Marcela Tinayre. Él tenía invitación, así que fue con ella”, dijo al aire de Gossip (Net TV).

Anamá Ferreira dijo ser amiga de Garmendia, que es una figura destacada en el mundo de la moda y en las redes sociales, se mostró sorprendida por la noticia. “No sabía nada”, lanzó.

Entonces Smith aportó más información: mostró una foto de la flamante pareja. “¡Nos vamos con Alfita al cumple de Marcela! ¡A disfrutar!”, escribió Garmendia al compartir la foto en sus historias de Instagram. Hasta el momento ninguno de los protagonistas de esta historia salió a confirmar o desmentir el romance.

El difícil momento de Delfina Wagner tras separarse de Alfa

Después de que Pilar Smith contara que Alfa está apostando al amor de la mano de Andrea Garmendia, el periodista Guillermo Barrios se comunicó con Delfina Wagner, la ex del participante de Gran Hermano quien contó que está pasando un mal momento.

“Estoy hablando con la ex de Alfa y me dice: ‘Me estoy por mudar a Santa Fe, que es mi provincia natal, por tiempo indefinido. Dejo todo acá, estoy muy triste. Me toca volver a mi casa y romperme el alma hasta que pueda volver. Espero que sea pronto porque toda mi vida está acá. Estoy sin laburo, entonces no puedo alquilar’”, comentó angustiada.

El fin de semana, al aire de El run run del espectáculo (Crónica), Fernando Piaggio y Lio Pecoraro confirmaron el escandaloso motivo detrás de la ruptura.

“El tema es que cuando él se va a Miami de viaje, ella le pide la casa para quedarse. Él, astutamente, dijo no, no quiero tener ningún tipo de problema en mi casa, y por eso decidieron terminar la relación”, explicó Pecoraro. Y completó: “Solo voy a decir de él, que ya está rondando para otros vientos que vienen soplando”.

En un principio, la relación había llamado la atención por la diferencia de edad: Alfa tiene 61 años y Delfina cumplió 20. Sin embargo, eso nunca fue un tema que le preocupara a la ahora expareja.

“Delfina me acompañó, es una chica increíble. Todo el mundo juzga la diferencia de edad, que tiene 20 años, que esto que el otro, a mí no me importa y a ella tampoco”, sostuvo hace algunos meses el ex Gran Hermano en diálogo con A la Barbarossa (Telefe).

Con informacion de Todo Noticias.