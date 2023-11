Massa intenta por todos los medios de seducir a Pullaro

Sergio Massa desembarcó en el corazón productivo de Santa Fe con una agenda orientada al empresariado local que organizó el gobernador Omar Perotti en las localidades dafaela, Sunchales y en el Parque Industrial de Sauce Viejo.

Con más de 800 empresarios, dirigentes gremiales, legisladores e intendentes, Massa consolidó su defensa del modelo de desarrollo de la industria nacional y cuestionó "cuando aparece la idea de la apertura indiscriminada de la economía", en referencia a las propuestas del libertario Javier Milei.

Con el objetivo de puesto en dar una imagen de hombre de Estado, Massa destacó el aporte estatal para el desarrollo industrial y los beneficios para las empresas de los subsidios a la energía, entre otros puntos para diferenciarse de la aventura que significa su contrincante en el balotaje.

Además, con un guiño al próximo gobernador, el radical Maximiliano Pullaro, que se alineó a la neutralidad del partido, sostuvo que "tiene un enorme desafío, devolverle la paz y la tranquilidad a los rosarinos y santafesinos".

"Quiero comprometerme con el gobernador Pullaro, me va a tener a su lado peleando para darle seguridad a cada santafesino, invirtiendo en cámaras y móviles (policiales), pero también señalando a aquellos jueces que sean cómplices del delito del narcotráfico", dijo Massa con énfasis.

De esta manera, el candidato insistió en el proyecto de "unidad nacional" que viene planteando y que podría contemplar la incorporación de dirigentes de otros sectores políticos que hoy no forman parte de Unidos por la Patria.

Además, adelantó que la semana próxima se encontrará con Pablo Javkin cuando el intendente de Rosario vuelva de una gira oficial por España para anunciar la devolución del fondo del conurbano que hace años reclaman las dos principales metrópolis de Santa Fe.

Ese fondo fue creado en la década del 90 pero el único que creció presupuestariamente fue el del conurbano de Buenos Aires mientras que, para el interior, nunca se tocó y hoy representa unos pocos millones de pesos: "lo vamos a firmar sin hacer acto oficial así no nos denuncian", bromeó Massa.

Por otro lado, el raid por la provincia organizada por Perotti le permitió al gobernador contener al peronismo que no ocultaba su bronca por su escasa participación en la campaña nacional: "Omar acompañó a Sergio cada vez que vino a la provincia, no es cierto que no haya participado de la campaña", dijeron a este medio desde el entorno del mandatario.

