Vergonzoso: El Centro Comercial (CCIRR) y la Cámara de Comercio Exterior hicieron campaña por Massa

El Centro Comercial (CCIRR) y la Cámara de Comercio Exterior de Rafaela, sin duda alguna hicieron campaña por Massa, con el agravante que violaron la ley electoral y sus autoridades son plausibles de una denuncia penal. Es realmente vergonzoso que tantos años de historia y compromiso se tiren por la borda tan solo por "chuparle las medias" a algunos políticos. Los integrantes del Centro Comercial así como la Cámara de Comercio Exterior, actuaron como verdaderos lacayos y pusieron en la misma bolsa a todos sus integrantes, inclusive a los que no estuvieron de acuerdo con esta actitud.

Seguramente llegó la hora de que quienes integran tanto el Centro Comercial como la Cámara de Comercio Exterior, revisen a sus dirigentes, los que los representan. Quizá llegó la hora de que algunos "dinosaurios" den un paso al costado y dejen de manipular a todos los integrantes con decisiones desacertadas explícitamente como estas. El Centro Comercial principalmente y la Cámara de Comercio Exterior, tiene una muy rica historia como para que algunos vivos se aprovechen de la institución para llevar agua para su propio molino. Una actitud reprochable, que si queda en la nada pone a todos en la misma bolsa.

La empresa Imai envió una nota al Centro Comercial e Industrial y a la Cámara de Comercio Exterior, en la que manifestó su descontento por la presencia del ministro y candidato presidencial, en el acto a solo 12 días del balotaje. Este Diario ya había publicado el disgusto de los industriales.

La controversia en círculos empresarios de Rafaela por la visita de Sergio Massa para presidir la habilitación del Depósito Fiscal aumentó ayer tras conocerse el contenido de una nota enviada por una importante industria local tanto al Centro Comercial (CCIRR) como a la Cámara de Comercio Exterior en la que consideró "improcedente" la invitación al ministro y candidato presidencial al acto que se desarrolló en el corazón del Parque de Actividades Económicas (PAER).

Con la firma de Eduardo Drubich, IMAI Sociedad Anónima (Industria Metalúrgica en Acero Inoxidable), realizó una durísima presentación en la que afirma que "como empresa nos parece improcedente la invitación al acto inaugural por 'puesta en marcha' del Centro Logístico Internacional de Rafaela (CLIR) con la presencia del actual ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa". "Estamos siendo funcional y cómplices de un acto de campaña violando el artículo 64 del Código Electoral Nacional- Ley 19.945 que precisa la prohibición de actos inaugurales 25 días antes de las elecciones", agrega a modo de fundamento.

"Este proyecto se viene gestando, moldeando y trabajando desde hace muchísimo tiempo, recordamos la iniciativa de nuestro recordado Osvaldo Acastello que tanto hizo por la Cámara de Comercio Exterior. Es un esfuerzo grande de toda la sociedad y de muchas empresas que han dedicado muchas horas de trabajo en la concreción del objetivo", subrayaron desde IMAI en el reproche que también llegó a la Cámara de Industriales Metalúrgicos.

La nota fue enviada por Drubich el pasado lunes, el día anterior al acto realizado en el CLIR, en cuyo interior funcionará el Depósito Fiscal que ya tiene autorización para operar, aunque lo hará a modo de prueba en las próximas dos o tres semanas según anticipó el titular de la Cámara de Comercio Exterior, Edmundo López.

"Este acto se podría haber realizado en otra fecha sin quedar involucrados en un acto de campaña política. Es por tal motivo que no vamos a participar del mismo y dejamos reflejado nuestra desconformidad con los organizadores de ese acto", señaló IMAI, lo que abrió una inesperada polémica en la comunidad empresarial de la ciudad.

Sin duda que existió malestar en la cobertura de la habilitación del Depósito Fiscal, en la que se planteó la incomodidad de empresarios por la presencia de la militancia de distintos gremios que convirtieron la convocatoria formal en un acto de campaña de Massa.

Ayer varios empresarios admitieron que la discusión se dio a lo largo del lunes en comunicaciones discretas. "El acto en el PAER se fue vaciando de representantes de empresas antes que se realice. Si se toma nota de las presencias, prácticamente los empresarios que fueron son los que debían estar porque ocupan cargos en las instituciones del sector. El resto no asistió y si alguno concurrió decidió irse antes de que llegue el ministro al comprobar que era un acto de campaña". señaló uno de los tantos dirigentes consultados ayer. "Es el juego de la política, te dan, te apoyan pero llegado el momento te imponen" amplió en clave de reflexión.

En este marco, fuentes ligadas a la gremial empresaria y sus cámaras reiteraron ayer que la presencia de directivos no significó apoyo político alguno al candidato visitante sino que forma parte del rol de representación institucional que deben cumplir, a la vez que lamentaron que este cortocircuito haya opacado en cierto modo el gran logro que significa la habilitación del Depósito Fiscal como primera etapa del Centro Logístico Internacional de Rafaela.

