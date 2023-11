Daniel Scioli le respondió a Milei por su ataque a Lula y exigió "responsabilidad en la defensa de los intereses del país"

El candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, apuntó contra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva a quien calificó de "comunista" y "corrupto". Como consecuencia, el embajador argentino Daniel Scioli, decidió intervenir y le pidió a los candidatos "responsabilidad en la defensa de los intereses del país".

El referente libertario atacó al mandatario brasileño durante la entrevista que le concedió al periodista peruano Jaime Bayly, quien en una pregunta definió a Lula como un "gran corrupto", a lo que el economista le respondió: "obvio", y pasó a tildarlo de "comunista".

Scioli salió al cruce del candidato libertario y remarcó que fueron definiciones "absolutamente erradas" y recordó que el Superior Tribunal de Justicia de Brasil determinó que el actual mandatario brasileño era inocente, confirmando que en el caso hubo "utilización política de la Justicia".

"Nuevamente nos encontramos con una definición que es absolutamente errada, porque Lula no es ni comunista ni corrupto", sostuvo en diálogo con C5N y aclaró: "Que no es corrupto lo dijo la Corte Suprema de Justicia de Brasil, que dijo que hubo utilización de la justicia con fines políticos y quedó absolutamente absuelto".

Durante su entrevista con Bayly, Milei también afirmó que, en caso de resultar electo, no se reunirá con el mandatario brasileño, un hecho que el embajador argentino argentino calificó como "lamentable", ya que, según su consideración, el nivel de exportaciones argentinas a Brasil no puede sostenerse solo con la negociación entre entes privados.

"Los acuerdos país-país son necesarios", insistió Scioli e hizo referencia al reciente acuerdo "sin precedentes" que celebraron ambos Gobiernos tras la visita de Lula a la Argentina el pasado 23 de enero, el cual, según analizó, se traduce en "múltiples beneficios en materia de infraestructura, logística, transporte y de nuevos corredores bioceánicos".

En este sentido, agregó: "El hecho que un candidato a presidente diga 'no voy a tener relaciones, no voy a hablar con Lula', no me parece ningún mérito, sino todo lo contrario".

"Esta definición que ha tenido (ataque hacia Lula) va a ser uno de los temas del debate del próximo domingo", aseguró el embajador argentino y advirtió que declaraciones de ese tipo pueden tener un "gran impacto" sobre la "alianza estratégica" entre Argentina y Brasil.

"Este vínculo lo hemos reconstruido a pesar de (Jair) Bolsonaro y Brasil ha vuelto a ser el primer socio comercial de la Argentina", enfatizó y destacó que las exportaciones argentinas al mercado brasileño representan un total de 13 mil millones de dólares anuales.

Para cerrar, Scioli le reclamó a la dirigencia política que se maneje con "responsabilidad en la defensa de los intereses del país", incluso "más allá de la afinidad ideológica o política", e hizo hincapié en que esa postura implica darle "el marco y la previsibilidad" que necesita el sector privado para facilitar el desarrollo del comercio exterior.

Con información de www.perfil.com