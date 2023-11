El llanto desconsolado de Donato de Santis en "PH, Podemos Hablar": "Quiero que se vaya"

Donato de Santis vivió un momento muy doloroso en su visita en "PH, Podemos Hablar" (Telefe) cuando tuvo que acercarse a la fuente de agua a agarrar o tirar una moneda, en uno de los segmentos del programa de Andy Kusnetzoff.



"El agua tiene dos visiones para nosotros. Uno puede elegir qué te gustaría que se lleve el agua, algo malo que te haya ocurrido, un recuerdo, algo que querés soltar. O la otra opción es, en vez de arrojar una moneda, agarrar una moneda y decir qué te gustaría recuperar, que el agua te traiga de vuelta", les explicó la consigna el conductor del programa.

Primero pasaron Laurita Fernández que pidió elegir "algo que vuelva, que tiene que ver con algo que me apasiona, un proyecto donde tenga que bailar" y Romina Uhrig que eligió "que se lleve, por todas las cosas que pasé de chica me doy cuenta que soy una persona insegura, que vive con muchos miedos". Luego el cantante G Sony eligió "que se lleve tantos pensamientos intrusivos con respecto a creer que no voy a poder, inseguridades, temores" y Raúl Lavie conmovió al expresar que elegiría que "me gustaría recuperar algo, a mi hijo Leo que se fue antes de lo previsto". Un silencio enorme se hizo presente en el estudio y Andy se acercó a abrazarlo.



Tocó el turno de Donato de Santis. "Como budista, a nosotros nos enseñan que para conocer el presente, hay que mirar al pasado. Y para conocer el futuro, también hay que mirar el pasado porque el presente es el fruto de todo eso. No quiero recuperar nada, pero sí...", expresó y mirando la moneda, de inmediato se quebró.

Se quedó totalmente en silencio, con lágrimas en sus ojos. Respiró hondo durante unos segundos y dijo: "Hay una cosa que me hizo mierd*". Tiró la moneda y recibió la mano en su hombro de parte del conductor y de G Sony.

El chef y jurado de MasterChef se quebró totalmente. "Y quiero que se vaya", sólo atinó a decir Donato de sus ojos. Decidió guardarse ese momento para sí mismo pese a que Andy le consultó si quería contar lo que le sucedió que lo afectó tanto. "Mejor no", atinó a responder en uno de los momentos más conmovedores.

