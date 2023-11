¿Javier Milei tenía razón?: desde el entorno de Massa confirmaron que llevaron un «tosedor» al debate

Después del candente debate presidencial, Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza (LLA), salió a denunciar una estrategia de Sergio Massa y su equipo para desequilibrarlo emocionalmente durante el evento. Milei afirmó que, durante su discurso final, se escucharon tosidos intencionados desde el sector de Massa, en un aparente intento de perturbarlo.

«Cuando yo estaba haciendo el cierre, todos estaban tosiendo. Hubo un cambio de último momento, y pusieron de mi lado a la gente de él. Entonces, cuando yo hablaba, todos tosían para perturbarme. Y tampoco lo lograron», declaró Milei, revelando una táctica que considera parte de un esfuerzo más amplio por parte de Massa para desestabilizarlo emocionalmente.

Durante una entrevista posterior al debate, Milei argumentó que Massa había sido agresivo y provocador durante toda la noche, pero que no logró sacarlo de su eje. «Había una clara intención de Massa de provocarme y, con su equipo de brasileños y psicólogos, tratar de buscar elementos para probarme y que yo me saliera de sí. Me provocó, fue muy agresivo muchas veces, pero no logró sacarme del eje en ningún momento», afirmó el candidato libertario.

La denuncia de Milei arroja luz sobre la intensidad y las tácticas empleadas en el debate, donde la rivalidad política se manifestó no solo en el intercambio verbal, sino también en acciones aparentemente menos convencionales. Sin embargo, Massa y su equipo aún no han respondido a estas acusaciones, dejando que la polémica posterior al debate continúe.

La confirmación

En el programa «Solo una Vuelta Más», la periodista Luciana Geuna dio detalles de la denuncia de Javier Milei. «Hoy me dedique a llamar uno por uno para averiguar si lo de la tos había existido y, gente que no tiene nada que ver ni con Massa ni Milei, admitieron que se escuchaban toses. Claramente había un tosedor. La gente de la campaña de Massa me dice que efectivamente pusieron un tosedor para toserle a Milei«, detalló.

Con información de www.elintransigente.com