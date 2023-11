Javier Iguacel hundió a los antidolarización: «Son los mismos que se compran las Nike y viajan a Miami»

Javier Iguacel, dirigente de Juntos por el Cambio, manifestó que los argentinos que están en contra de la dolarización son los mismos que ahorran en dólares, compran zapatillas y ropas de la marca Nike o viajan a Miami. En ese marco, Iguacel pidió honestidad y sentido común para poder implementar medidas que terminen con la inflación para siempre.

«Tenemos que ir con todo para eliminar la inflación y en eso estamos de acuerdo, hay que terminar con la emisión y hay que tener cero en déficit fiscal, después con o sin el Banco Central es otro tema, pero todo el mundo usa el dólar como moneda de resguardo de valor, porque si no se te diluye el peso en la mano», explicó Iguacel en una entrevista para radio Delta 90.3 FM.

«El mismo que te dice eso de mantener el peso argentino, son los que ahorran en dólares, se compran las Nike y viajan a Miami como los kirchneristas o se van a Marbella en yates importados, como el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde«, arremetió el exministro de Energia del gobierno de Mauricio Macri.

¿Cómo se conformará el nuevo Congreso en 2024?: la visión de Iguacel

«En el Congreso va a haber por lo menos tres grandes bloques de fuerza, el de Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, el PRO y después el de La Libertad Avanza, pero si Javier Milei gana y LLA es oficialista, el PRO va a trabajar cooperativamente sin peleas políticas chicaneras, es decir, donde hay proyectos buenos se aprobarán sin vueltas», argumentó el actual intendente de Capitán Sarmiento.

«Hoy estamos haciendo un trabajo importante y de coordinación con La Libertad Avanza para poder apoyarlos logísticamente con fiscales voluntarios de nuestra propia fila más los que ellos ya tienen y se está armando un trabajo mancomunado, aunque todavía faltan algunos lugares por ocupar», explicó Iguacel con detalles.

«El PRO nació como un partido liberal, democrático y de aceptación de la opinión del otro. Hoy Axel Kicillof tiene colgado en su despacho al cuadro de Rosas, un dirigente que mandaba a decapitar mujeres. A mí no me gusta la figura de Rosas por todo lo que hizo, por la gente que mató, por el baño de sangre y por los 40 años de retraso en la Argentina hasta que hubo una constitución, porque él no quería una constitución», concluyó.

