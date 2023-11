La advertencia de Victoria Villarruel contra Massa: «No viene por cuatro años»

Victoria Villarruel analizó la campaña del miedo que realizó el Gobierno nacional en favor de Sergio Massa. La candidata a la vicepresidencia de la nación, por La Libertad Avanza, alertó lo que pretende el candidato oficialista y es perpetuarse en el poder junto a su familia. Además, resaltó que es hija de un veterano de Malvinas y todo lo que se lo acusa a Javier Milei en falso.

A pocos días del balotaje, la campaña entre los candidatos se volvió más encarnizada. Al respecto opinó Victoria Villarruel: «Es todo el aparato del Estado contra la ciudadanía. No hay apoyo del Estado para nuestra campaña. Vamos, nos movemos por nuestros medios. No usamos los pasajes del Congreso. Massa tiene escondidos a sus monstruos. Que no los muestre no significa que no estén ahí«, destacó en LN+.

También, la compañera de fórmula de Javier Milei dio su perspectiva sobre el debate del día domingo entre los dos postulantes a suceder a Alberto Fernández: «Fue tratar de acorralarlo y dejarlo como loco y no pudo hacerlo. Milei no es un loco. Sí es vehemente y convencido de sus ideas. A ellos no les gusta las personas que piensan distinto», manifestó.

En relación a Malvinas, comentó: «Soy hija de un veterano de Malvinas. Es un tema que está presente en mi discurso permanentemente, hablo de Malvinas constantemente. No me van a venir a decir a mí quién es Margaret Thatcher. Massa nunca defendió estos temas. De pronto se sitúan en el pasado cuando tenemos un estado crítico».

Entre otras acusaciones contra el oficialismo, Victoria Villarruel subrayó los principales problemas que generó la actual administración, de la que forma parte Sergio Massa: «La inflación triplicada tres veces, no hay sueldo que aguante. No hay sueldo que aguante, no se puede alquilar, no se sesiona en el Congreso salvo para discutir gansadas», enfatizó.

Como cierre, la diputada alertó sobre cuál es el objetivo del candidato por el oficialismo: «Acá nos enchufan un dogma. Se utiliza la cultura porque tienen una idea y esa idea la tenemos que razonar todos. El que se sale de esa dinámica es un fascista, un nazi, lo que vos quieras. Sergio Massa no viene por cuatro años, él, Malena, sus hijos«, sentenció.

Con información de www.elintransigente.com