Ana Rosenfeld se mostró tajante al hablar de la separación de Fátima Florez y Norberto Marcos

La separación de Fátima Florez y Norberto Marcos parecía que iba a ser pacífica. Sin embargo, en las últimas semanas empeoró todo, cuando Fátima le pidió una rendición de cuentas Norberto, para saber los ingresos que hubo durante toda su carrera y en qué se usó la plata.

Entonces, Ana Rosenfeld decidió hablar de lo que está ocurriendo en la separación, en una nota para A la Tarde (América TV). "Estamos tratando de ver si cerramos un capítulo extrajudicial, y sino, por supuesto, será judicial", sentenció la abogada. A lo que Matías Vázquez le preguntó: "¿Te sorprendió la posibilidad de que Norberto haya escondido las cuentas para Fátima? ¿Existe esa idea? Porque Fátima tiene en la cabeza eso y vos también".

Rápidamente, Ana sentenció: "No, yo tengo lo que la gente me muestra como prueba, yo no saco mis propias conclusiones si no veo los elementos". En ese momento, el notero le preguntó si hubo una mano oscura dando vueltas entre Fátima y Norberto, pero la abogada comentó: "No voy a adelantar respuestas".

Luego, agregó: "Cuando llegue la demanda o cuando nosotros la instalemos en tribunales, ahí se verán las pruebas... Vi las cuentas, vi los títulos de propiedad, vi economía, que obviamente va a tener que transitar tribunales si es que no nos ponemos de acuerdo antes".

Fátima Florez y Norberto Marcos.

"Vos dijiste que Norberto había iniciado todo", comentó Matías, y Ana Rosenfeld afirmó: "Correcto, Norberto inició un juicio con una pretensión económica, y nosotros lo que hicimos fue reconvenir por rendición de cuentas. Si pedís algo es porque está ese algo, y si está ese algo decime dónde está porque yo no lo sabía... Fátima, no yo".

Finalmente, Matías Vázquez le consultó si Norberto y Fátima tienen comunicación y la abogada confirmó que "no, se cortó el diálogo en la última mediación... Yo creo que se cortó porque, cuando vos estás separándote de alguien, hay una parte que queda más herida que la otra".

"Entonces, el que queda herido, que no quiere que lo abandonen, que no quiere perder un profesional a la altura de Fátima para que siga siendo representada por su ex, obviamente quedas un poco lastimado. Pero bueno, el tiempo dirá. No hay hijos en común, así que creo que es un tema que se resuelve económicamente", concluyó comentando Ana Rosenfeld.

Fuente: Infobae