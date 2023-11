Shakira se sinceró sobre su nueva vida en Miami tras la polémica separación con Gerard Piqué: “Pensé que era más frágil”

Hace algunos días, Gerard Piqué trascendió tras romper el silencio sobre su polémica ruptura con Shakira y aseguró que “la gente no sabe ni el 10 %” de lo que ocurrió entre ellos. Ahora, la cantante colombiana se sinceró sobre su presente en Miami donde se mudó con los hijos que tiene en común con el exfutbolista español y se sinceró sobre cómo vive allí desde que abandonó Barcelona.

“Nunca había visto a mis hijos tan felices”, aseguró la artista en diálogo con la revista Hola al ser consultada por los pequeños, Sasha y Milan. En este sentido, Shakira detalló que en Miami, los niños “van a sus extraescolares sin que nadie les persiga”.

Acto seguido, la cantante diferenció cómo es la experiencia de sus hijos en Estados Unidos y la diferenció con la que solían tener en el continente europeo: “No como en Barcelona donde teníamos todos los días paparazzi en la puerta. Llevan una vida libre y normal como dos niños comunes, no como hijos de celebridades”, remarcó para luego detallar: “En España los niños no podían ir tranquilos al colegio y la situación que vivíamos con la prensa, en la que los perseguían incluso hasta la puerta de su colegio, no era soportable”.

“La adaptación de los niños a la nueva vida en Miami me impresionó. El primer día de colegio ya tenían amigos. Son niños muy extrovertidos y tienen grandes amigos que los quieren por lo que son y no por ser hijos de personas famosas”, compartió Shakira. Luego, la intérprete destacó las oportunidades que les brinda estar asentados en Norteamérica estos días: “Viven al aire libre y tienen la posibilidad de aprender varios deportes, además de seguir explotando sus talentos en la música, para lo que claramente tienen una predisposición”.

Cómo no podía ser de otra manera, Shakira también reveló cómo la encuentra esta nueva etapa en su vida a ella. “A nivel profesional, ha sido un cambio de 180 grados. En España, los años que estuve allí ya establecida, me dediqué a la crianza de mis hijos y a apoyar la carrera de mi ex pareja. Mi carrera sufrió por estar lejos de la industria de la música y de donde está realmente mi trabajo, que es aquí, en EEUU”, señaló.

“Una lección que he aprendido es que pensé que era mucho más frágil de lo que soy. He entendido que el ser humano tiene una resiliencia enorme y que puede superar cualquier cosa”, reflexionó, a poco más de un año y medio de haber confirmado su separación de Piqué.

