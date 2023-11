La agroexportación juega a la ley del offside

A pocos días del ballotage, la poderosa Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) que nuclea a las agroexportadoras mayormente instaladas en Santa Fe retuiteó, sugestivamente, un video previo a las generales donde envía un mensaje directo a quien sea presidente. “Una de las primeras medidas es que el 11 de diciembre el próximo gobierno, gane quien gane, deberá firmar al otro día de la elección un decreto en el Boletín Oficial de desregulación de política exportadora”. Así, al hueso, sin grises, directo a Sergio Massa o Javier Milei.

“Hay que eliminar unas 40 medidas y la única manera es de una vez, sin más vueltas, sin más mesas temáticas porque es perder el tiempo. Una vez que pasen los meses es difícil que el gobierno se anime a una medida como esta”, se sinceró Gustavo Idígoras en la jornada “Política de Estado Exportadora para la Argentina” realizada días antes de la primera vuelta cuando había más candidatos en cancha.

En la semana fue recogido ese material y se republicó, algo para nada casual. El pedido más ruidoso es un programa de eliminación de derechos de exportación, pero quieren que sea “por ley”, sino, argumentan, dependen de la necesidad transitoria del gobierno de aumentarlas. Así sucedió con Mauricio Macri con el diferencial de soja, que lo sacó y cuando la crisis lo acorraló, lo reinstaló, algo que aún no se lo perdonan.



“Si no exportamos, no hay divisas, si no hay divisas no hay desarrollo económico y social en Argentina”, avisa en el cierre del video Idígoras. Esa es el arma que empuñan: la dependencia de la agroindustria del Estado. Siete de cada 10 dólares lo produce la agroindustria y si se le suma la carne es el 80%. Prometen que con el Plan Federal Agroindustrial 2023/33 se aumenten las exportaciones en U$S40.000 millones y se creen 850 mil empleos. A cambio la mencionada rebaja de impuestos y quita de subsidios pero con incentivos.

“Si a ese 80% le va mal, la Argentina entra en crisis económica como este año que tuvo problemas con las lluvias y le faltaron 22.000 millones de dólares”. De esta forma avalan el argumento de Sergio Massa de que el mayor problema de la crisis es la sequía.

Acorralados por sus promesas

La ficha que mueve la agroexportación presiona a ambos candidatos en el hecho de que podrían quedar presos de sus promesas. Le tiran el achique y pueden dejarlos en offside.

Principalmente al candidato de Unión por la Patria, porque el discurso central de su campaña para reactivar la economía y bajar la inflación es el aumento de exportaciones. Como no da demasiadas precisiones sobre cómo hacerlo y se detiene casi exclusivamente en la generación de divisas, le acercan estas propuestas para hacer cumplir su objetivo y que no tenga excusas. Sin embargo, a Massa no lo acorralan fácil.

No es nuevo el pedido. Hay una ley que busca multiplicar ingresos por comercio exterior, aumentar empleo y bajar impuestos que viene fogoneando el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) desde 2020 y Massa conoce al pie de la letra e impulsa desde que era presidente de la Cámara de Diputados.

Pero como se la cajonean, buscan que salga por decreto una serie de puntos clave del mencionado Plan Agroindustrial que es en esencia el proyecto de ley. Si hay negativa del peronista, el argumento será cantado: que pase por el nuevo Congreso.

El compromiso de Massa se agranda cuando se repasa el respaldo que le dieron las cerealeras ni bien pisó el ministerio de Economía y lanzó el Dólar Soja, un programa que subía el tipo de cambio para exportar y usufrutuó la agroexportación, pero que disparó resistencias en la cadena del agro y le pasaron facturas.

En caso de que gane Milei el proyecto encaja con su apetito por bajar impuestos, por lo que tampoco tendría demasiadas excusas. Si un concepto le gusta repetir al libertario es el de la desregulación. Sin embargo, podría chocar con el sector en el abordaje del comercio exterior. Mientras el libertario tacha a China por comunista y amaga con darle de baja al Mercosur, la exportación cree lo contrario.

“La inversión extranjera directa se rige por cercanía geopolítica más que por cercanía geográfica”, sostuvo el presidente de la Cámara de Exportadores (CERA), Fernando Landa, en la jornada mencionada. “La única manera de acceso a mercados efectivos en materia arancelarias es con negociaciones a través del Mercosur”, remató Idígoras.

“El próximo gobierno y Congreso deben tener una visión consensuada, una política de Estado exportadora. Ya no tienen sentido los debates ideológicos: si no exportamos no hay forma de normalizar la economía argentina”. La moneda está en el aire, las fichas de estos sectores ya están jugadas, sólo resta saber si el ganador firmará ese decreto el 11 de diciembre.

Con informacion de Letra P.