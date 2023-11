El cura “Paco” Oliveira habló luego de pedir que los votantes de Milei no se acerquen a su comedor: “A nadie le exigimos el carnet de afiliado”

“Cómo ganó la opción que dice que ‘dónde hay una necesidad NO hay un derecho’, quiero pedirles a los votantes de Milei ‘coherencia’ y por tanto que no se acerquen desde mañana al comedor ni a ningún otro servicio que damos desde la Fundación Isla Maciel. Tampoco nos pidan nada. ’No con la mía’ como dice la vicepresidenta electa Villarruel, pero no por eso del ojo por ojo y diente por diente sino porque simplemente no va a haber recursos para todes”. Quien se expresó de esta manera a través de sus redes sociales no es un responsable cualquiera de un comedor comunitario ubicado en un barrio vulnerable de la Ciudad de Buenos Aires, es, nada más ni nada menos que un sacerdote, el padre Francisco “Paco” Olveira, integrante de los Curas en Opción por los Pobres y presidente Fundación Isla Maciel.

“Paco”, como lo conocen en los barrios vulnerables del conurbano bonaerense, es un militante kirchnerista que pidió votar en el balotaje por Sergio Massa y había criticado al obispo de Formosa José Vicente Conejero por haber llamado a sufragar en blanco. Español de nacimiento, hace más de 30 años que está en el país. Esta no es la primera vez que una de sus posiciones ideológicas genera controversia dentro de la Iglesia Católica Argentina.

La opinión del sacerdote, aclararon en la curia, es a título personal y no representa el pensamiento de las máximas autoridades pastorales del país. De hecho “Paco” ya había sido sancionado por su postura en favor del aborto legal e iría incluso contra la reacción del Papa Francisco, quien ayer mantuvo un diálogo telefónico de ocho minutos con el presidente electo, pese que haber sido calificado por él como “el representante del maligno en la tierra”.

En diálogo exclusivo con Infobae, el sacerdote dijo: “La verdad estoy de luto, no tengo ganas de hablar”.

-Pero usted le dice a las personas más humildes que votaron por Javier Milei que no se acerquen a la fundación para recibir un plato de comida.

-Solo pedimos un poco de coherencia, a nadie le pedimos ni el carnet de afiliado, ni le interrogaremos. Esas prácticas sabemos, los que tenemos memoria, quiénes las hacían y quiénes ahora las reivindican. Que vengan a comer los que votaron a Milei, le repito, a nadie le pedimos el carnet de afiliado. De paso, los que tanto critican y votaron a Milei, por qué no son coherentes y renuncian ya al subsidio al transporte y no siguen chupando de la teta del Estado, como ustedes dicen.

El cura, al igual que otros dirigentes sociales y políticos del oficialismo, se ensañaron -sobre todo- con los sectores más desprotegidos y vulnerables que aún recibiendo un beneficiarios del Estado votaron por el libertario, a pesar que este haya sostenido en su campaña que va a reducir los planes sociales, como el Potenciar Trabajo. La respuesta, no obstante, podría estar puertas adentro si se analiza el desempeño de las gestiones que llevan décadas. Milei, por ejemplo, fue el más votado en los principales barrios populares de CABA y ganó en municipios del conurbano como Morón y Hurlingham.

El padre Francisco Oliveira ya había estado en el centro de la polémica a fines de marzo, por realizar una huelga de hambre de siete días en las veredas del Palacio de Justicia para protestar contra “el partido judicial que quiere proscribir a Cristina (Fernández de Kirchner)”. “Acá tienen que terminar nuestras marchas, contra el partido judicial que está presente en toda América en contra de los gobiernos populares: en Honduras, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y en Argentina donde quisieron asesinar a nuestra vicepresidenta, y dos veces presidenta”, expresó, ante una multitud de militantes K e integrantes de La Cámpora.

Olveira fue uno de los sacerdotes villeros que el 16 de septiembre participó del encuentro a puertas cerradas con CFK, luego de su primera reaparición pública tras el intento de magnicidio, y aseguró que la vio con “ánimo y fuerza”, pero “absolutamente conmovida por el atentado”.

El sacerdote pasó 13 años en la parroquia de la Isla Maciel, lugar dónde tiene asentada su fundación y había sido expulsado de la diócesis de Avellaneda-Lanús después de haberse expresado a favor de la legalización del aborto y haber increpado a la vicepresidente Gabriela Michetti en una misa. Poco después contó que le gustaría casar parejas homosexuales por Iglesia.

Desde que abandonó la parroquia de la Isla Maciel, el Oliveira brinda su trabajo religioso en el barrio de Libertad, de la diócesis Merlo-Moreno. Ahora sus superiores analizan si lo vuelven a sancionar aunque, reconocen, en este caso será más complicado porque en su posteo habla de la Fundación Isla Maciel que preside y no de la atención humanitaria, social y religiosa que se brinda desde la parroquia ubicada en la zona oeste del conurbano.

En noviembre de 2021 el cura villero inauguró el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) llamado “Madres de la Plaza” para la primera infancia. Está ubicado en la Manzana A, Casa 17, del Barrio Eva Perón, destinado a niñas y niños de entre 45 días y 4 años. ”Esta obra forma parte de un trabajo articulado desde la Municipalidad de Merlo, la SENAF, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Fundación Isla Maciel”, anunció el propio padre Paco.

El cura “Paco” Olveira también ganó notoriedad antes del balotaje del domingo pasado cuando llamó a a sus fieles a votar por Sergio Massa: “Del otro lado hay gente que reivindica la dictadura”, dijo. También afirmó que “nunca se puede ser tibio si se es cristiano” o si “se intenta ser buena gente” y criticó con dureza al obispo formoseño José Vicente Conejero quien llamó a votar en blanco por considerar que Sergio Massa y Javier Milei son lo mismo, y pedir su renuncia.

“Si intentas ser buena gente no podés ser tibio. En estos momentos no puede haber medias tintas”. “Que un radical que cree en la democracia lo vote a Massa no significa que se haga del Frente Renovador. Seguirá teniendo sus ideas. Y seguiremos peleando por las ideas, por las cosas que tenemos”, añadió el padre “Paco”.

En este sentido, recordó que “del otro lado tenés gente que reivindica la dictadura”. Esto es, en su óptica, “lo contrario al Evangelio”. “No se puede ser neutral en esta etapa de la historia. Eso me da bronca. Porque me da vergüenza formar parte de la misma iglesia que este señor”, dijo sobre Conejero.

Oliveira es un sacerdote que en los últimos años se destacó por el fuerte contenido de sus mensajes. El 24 de diciembre de 2021 aseguró que: “Si Jesús viniese, se repetiría la historia, de alguna manera le dirían comunista y marxista como si fuese una mala palabra”.

* Para www.infobae.com