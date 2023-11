La felicidad de La Joaqui por la ovación que recibió en México: "Jamás me imaginé..."

Con nuevos lanzamientos musicales, La Joaqui vive un presente a pleno en su carrera artística. La autora de "Butakera", que es amiga de L-Gante, divide su tiempo entre el trabajo y la crianza de sus hijas, mientras sale al aire en el reality de talentos de Telefe. En ese sentido, la cantante llevó al RKT a México y, tras finalizar el show, expuso su felicidad por el recibimiento del público.

La Joaqui, contenta, tras su show en México



Luego del problema con su salud mental que sufrió, la artista volvió con todo a la escena urbana argentina. Recientemente, lanzó su último álbum "Mal Aprendida", que posee colaboraciones con L-Gante y Ecko, el rapero con el que fue vinculada sentimentalmente.

Más sobre este tema



Este fin de semana, La Joaqui se presentó en México y realizó un reflexivo posteo tras su paso por el país azteca. "Gracias México, se me caen las lágrimas de la emoción", introdujo la intérprete de "Dos Besitos" en una historia para Instagram, red social donde tiene más de 4 millones de seguidores.

"Jamás me imaginé que tantas personas sabían de mi existencia en una tierra tan musical y hermosa como esta", reconoció la jurado de "Got Talent Argentina", que estuvo involucrada en una noticia falsa después de los resultados que arrojaron a Javier Milei como el futuro presidente de la Nación.



"No tengo palabras para describir el agradecimiento que tengo por ser parte de algo tan grande. Gracias", concluyó, junto a un emoji de emoción y corazoncito de color naranja. En la publicación, La Joaqui compartió un fragmento de su performance en el show, donde no pasó inadvertida la particular vestimenta que optó para el especial momento.

La cantante lució un look total black, en el que combinó un conjunto de bikini y un jardinero con mini estampados. A su vez, lo completó con accesorios blancos y plateados, y recogió su cabello con una colita alta y strass de brillos en su pelo.

Fuente: Infobae