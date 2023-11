Los furiosos mensajes de Milett Figueroa

El romance de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa está más que confirmado. Sin embargo, cuando todavía no estaba claro si la relación iba en serio o era un juego televisivo, la modelo peruana decidió ponerle los puntos a un periodista que daba por hecho que ella ya había tenido relaciones con el conductor del Bailando 2023 (América).



La noticia salió a la luz en boca de uno de los protagonistas: Sebastián Perello Aciar, más conocido como Pampito, quien dio a conocer los mensajes que recibió de Figueroa. “No lo iba a contar, pero ahora me surgió. Nos llegó a Marcela Tauro y a mí que Milett había tenido sexo con Marcelo”, aseguró el periodista al aire de Estamos Okey (América).

Y agregó: “No lo conté yo. Los participantes del Bailando lo decían, por un lado, y a Marcela se lo habían contado en la peluquería, donde se ponen las extensiones”.

“No tengo nada en contra de ella, incluso me cae divino, pero me mandó un mensaje retándome de una manera”, sostuvo Pampito sobre los fuertes comentarios que recibió de parte de la actual pareja del conductor.

Qué decían los mensajes que Milett Figueroa le mandó a Pampito

Muy molesta por lanzar el dato de que había tenido sexo con Marcelo Tinelli, Milett Figueroa le escribió a Pampito una serie de reproches y hasta le pidió que le pida perdón.

“No me parece lo que dijiste en ‘Intrusos’, en ningún momento hice un comentario similar como el que afirmaste en el que dijiste que yo tuve sexo con Marcelo. No voy a permitir esa ligereza con la que te expresas”, le mandó muy enojada.

El periodista aseguró que en ese momento intentó bajarle el tono a la discusión y buscó la forma de explicarle a la modelo que en realidad “no había dicho nada tremendo”. Sin embargo, la participante del Bailando 2023 no cedió y en ningún momento se mostró conciliadora.

“No te conozco, pero que pésimo haber escuchado eso. Te pido que te retractes y hables con la verdad. Yo jamás me expresó así ¡Qué irresponsabilidad más grande! Te parece correcto lo que estás haciendo. No me gusta que me ensucien de esa manera y no lo voy a permitir. No sé con qué intención lo haces, pero te pido respeto”, le puso Milett a Pampito.

Con informacion de Todo Noticias.