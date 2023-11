Paul Walker, a 10 años del accidente fatal: la decisión que le costó la vida

La tarde del 30 de noviembre de 2013, Paul Walker estaba en un freno de la producción de Rápido y Furioso 7, uno de los films más ambiciosos de la franquicia. Si bien ya tenía grabada buena parte del metraje que le correspondía, todavía tenía que viajar a Abu Dhabi para darle un broche de oro a la historia. Pero su ambición de ayudar a los demás hizo que, en Los Ángeles, se comprometiera a ir a un evento de la organización que había formado, Reach Out Worldwide.



Durante esa jornada de caridad, algo que Walker hacía siempre sin hacerse ver a través de los flashes o luces de Hollywood, el actor que encarnó a Brian O’Conner en la saga de acción más importante de Universal tomó una decisión que significó su lamentable muerte: se subió al auto de uno de sus mejores amigos.

Por qué Paul Walker sufrió el accidente que le costó la vida

Paul Walker estaba en el punto más alto de la fama que tanto le costó conseguir cuando tuvo el accidente fatal el 30 de noviembre de 2013 a las 15.30. Ese sábado hubiera sido uno de los últimos fines de semana en Los Ángeles antes de seguir rodando una película muy esperada por los fanáticos de la historia policial que lo hizo famoso.

El actor se había encontrado con su amigo Roger Rodas tras el evento de su organización benéfica. El empresario era dueño de Always Evolving, una tienda de autos de carrera en la que Walker estaba anotado como piloto del equipo que promocionaba. La sede del local era donde se desarrollaba el evento benéfico.

El protagonista de Rápido y Furioso no solo encarnaba a un personaje que se convertía en fanáticos de las carreras y los coches de alta competición sino que, en su vida diaria, Walker tenía el mismo hobby.

Los amigos se encontraron en la puerta del lugar en el que se desarrollaba el evento de caridad y uno de los integrantes de la organización fue testigo de lo último que dijo Paul Walker antes de partir hacia su muerte.

Jim Torp, uno de los integrantes de la Reach Out Worldwide, presenció de manera directa los últimos momentos en la vida de Walker. Vio que Rodas estaba a punto de estacionar el Porsche Carrera GT 2005 rojo allí, cuando intervino Walker.

Cómo fue el accidente de Paul Walker que todavía enluta a Hollywood

El actor, que tenía 40 años, preguntó si podían sacar el auto para ir a dar una vuelta, ya que nunca lo había manejado. “Roger hizo retroceder el auto hacia el estacionamiento y Paul dijo ‘vamos a dar una vuelta’”, comentó. Esa fue la última frase que se le escuchó a Walker.

En una entrevista con Los Angeles Times, Torp aseguró que, minutos después, escuchó un fuerte estruendo e inmediatamente supo que sus amigos había sufrido un brutal accidente. El humo del siniestro se veía desde el local de Always Evolving: muchos hasta creyeron que era el incendio de una colina.

La crónica de Los Ángeles Times del día de la tragedia retrató la desesperación de la gente cercana a Walker por querer salvar a las víctimas. Brandon, el hijo de Jim Torp, Brandon, se acercó corriendo al lugar del accidente, junto a otras 20 personas, para intentar apagar las llamas con un matafuego. Fue inútil. “No podían hacer nada”, expresó el hombre.

De acuerdo a la investigación policial, el auto circulaba a una velocidad cercana a los 160 kilómetros por hora cuando se incrustó contra un poste de luz y varios árboles en la calle Hércules del barrio Valencia de Santa Clarita. Se prendió fuego casi por completo.

Los detalles de la autopsia que le hicieron a Walker y a Rodas, además, reflejaron la brutalidad del impacto. El actor solo pudo ser identificado a través de los registros dentales, ya que la piel estaba absolutamente carbonizada, sufrió múltiples fracturas en todo el cuerpo y tuvo una sobrevida de varios minutos tras el choque.

“La causa de muerte es una combinación de efectos traumáticos a partir de lesiones térmicas. La manera de morir es por un accidente”, puntualizó parte del informe de la autopsia que se le hizo.

A 10 años de la muerte de Paul Walker, el recuerdo de un actor al que todos querían

La sensibilidad de Paul Walker siempre fue una característica que destacaron quienes lo amaban como persona. El actor era un fanático de la fauna marina, su ídolo era el explorador francés Jacques-Yves Cousteau y hasta tenía una profesión frustrada: estudió para ser biólogo marino.

Ese halo que lo rodeaba se extiende a su familia: sus hermanos, su hija y sus amigos, como Vin Diesel, cada vez que pueden, lo recuerdan con amor, pasión y contando alguna historia desconocida.

Hace unos días, Cody Walker, uno de sus hermanos, escribió en una carta que publicó la revista People que Paul estaría “muy orgulloso” de la mujer en la que se convirtió su hija, Meadow.

La joven es la que tomó la posta del padre y se desempeña en la Fundación Paul Walker que, justamente, trabaja en benefició de la naturaleza y por el amor que sentía el actor al oceáno. “Me gustaría que supiera que ella acaba de convertirse en una chica tan hermosa”, comentó el joven.

Más allá de crear conciencia sobre cuestiones ambientales, desde 2015, la Fundación Paul Walker ofrece subvenciones y becas a estudiantes e investigadores que estudian ciencias marinas y avanzan en ese campo.

En la entrevista que le hizo el portal, Cody recordó lo que su hermano pensaba desesperado sobre su hija. “Paul estaba atormentado por el hecho de que Meadow estuviera creciendo tan rápido. Estaba muy ocupado con su carrera y tratando de hacer malabarismos con todo eso”, comentó. La chica era una adolescente cuando su papá murió.

La conmovedora carta del hermano de Paul Walker a 10 años de la muerte

Sobre el final del reportaje, People publicó una carta que Cody escribió con mucho amor para su hermano, en la que queda absolutamente retratado el amor que generaba la forma de ser de Paul Walker:

Es increíble que hayan pasado casi 10 años. Ojalá pudiera decirte cuánto te extrañamos y cuánto impacto tuviste en las vidas no solo de los miembros de tu familia, sino también de personas de todo el mundo. Este año llamamos a mi tercer hijo Paul Barrett Walker. Simplemente lo abrazamos, lo miramos y pensamos en vos. Sentí que era correcto honrarte a vos.

Quiero que sepas que Meadow creció hasta convertirse en una joven hermosa que tomó la posta e hizo un trabajo maravilloso al crear una fundación para preservar nuestros océanos en tu honor. Ella está siguiendo una carrera que es extremadamente difícil, pero está encontrando su propio camino. Estarías muy orgulloso de ella. Estabas tan orgulloso de ella.

No te diste cuenta del impacto que causaste. Me encuentro con fanáticos de todo el mundo que organizan eventos automovilísticos y completos desconocidos me dijeron: “Estaba en un lugar muy oscuro. Gracias a esas películas y al amor de tu hermano por los autos y la persona que era, me dio un propósito en mi vida”.

Siempre dirías “sé bueno”, que significaba simplemente ser una persona decente. No te importaba si alguien era un simple empleado, algún gran director ejecutivo u otra persona famosa: siempre trataste a todos por igual.

