Juan Zabaleta apuntó contra la interna partidaria y analizó la derrota en las elecciones: “Dejamos un quilombo bárbaro”

El ex ministro de Desarrollo Social e intendente saliente de Hurlingham, Juan Zabaleta, fue autocrítico con la gestión del Gobierno del que formó parte y apuntó contra la interna partidaria. “Dejamos un quilombo bárbaro”, explicó al analizar la derrota del oficialismo en las elecciones.

Luego de ser parte del Gabinete de Alberto Fernández, regresó al partido y su cargo en el Ejecutivo nacional lo tomó Victoria Tolosa Paz. En las elecciones fue a una interna y perdió la posibilidad de competir por la reelección. Ahora, aseguró que se pondrá un taller mecánico para “volver a estar en contacto con la gente” .

Durante su participación en el programa “La Última Cena”, al aire de El Nueve, Alejandro Fantino le preguntó por qué el oficialismo perdió las elecciones. “Porque dejamos un quilombo bárbaro”, respondió rápidamente y luego apuntó directamente contra la interna que se generó en el Gobierno entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

“Porque hace más de un año que no se hablan el presidente y la vice, porque el ministro político del Gobierno estuvo en tensión con el Presidente más de un año y medio”, sumó en referencia a Eduardo “Wado” De Pedro. En consecuencia, explicó que, desde su punto de vista, “si una política no está ordenada, la economía no se ordena”.

Con respecto a este último punto, Zabaleta fue autocrítico y planteó: “Cuando vos ves que nuestro Gobierno era tirarse un microfonazo de un lado para otro, hablarse al oído, hablar para adentro, cuando el debate que tenía que darse era que un jubilado no puede comprar un kilo de pan”.

Más adelante en la conversación, aprovechó la oportunidad para cuestionar las formas de hacer política de La Cámpora, que lo llevaron a distanciarse de la agrupación política kirchnerista. “Metodologías, formas, estilos me llevaron a pedir una primera en Hurlingham”, comentó y pidió: “Basta de dedos, basta de lapicerazos”.

Pese a que el ministro de Economía, Sergio Massa, logró posicionarse como primero en las elecciones generales, luego perdió por una diferencia mayor a 10 puntos ante Javier Milei en el balotaje.

Al respecto, Zabaleta reconoció que “se le hablaba al cartonero de derechos que no tenía”. “Era el miedo a Milei, con decisiones que a mi me preocupan o la bronca del Gobierno y me hago cargo, que le complicó la vida a la sociedad”, sostuvo críticamente. Además de ser crítico con la gestión, se refirió a la fiesta de Olivos como “una catástrofe”. En un mensaje al presidente electo, el dirigente manifestó: “Cuiden a la gente, cuiden al que menos tiene”. “Yo quiero que al Gobierno que asume le vaya bien, más allá de las medidas que propone que son muy duras porque cuando vos sacás la Obra Pública, hay un tipo de un barrio que se queda sin laburo”.

Zabaleta asumió el mando de la cartera de Desarrollo Social en el año 2021 tras la salida de Daniel Arroyo. En ese momento, lincenció su cargo en el Municipio de Hurlingham. Durante su gestión, los movimientos sociales comenzaron a acampar reiteradamente en la Avenida 9 de Julio para pedir aumentos en el Potenciar Trabajo y más beneficios.

Por esto mismo, reveló cómo eran las reuniones que mantenía con los líderes de la Unidad Piquetera. “Mucha gente venía a las marchas sin saber a qué venía”, comenzó contando y luego recordó: “Nos sentábamos en una mesa larga que hay en el ministerio, se sentaban 7 y 8 movimientos de la Unidad Piquetera, nos sentábamos y venían las demandas”.

Además, mencionó que, tras la toma que realizaron del Ministerio de Desarrollo Social, en la que “entraron y golpearon a los trabajadores”, “se enojaron con él durante una reunión de Gabinete”.

