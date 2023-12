Viotti terminó de conformar su gabinete y lo presentó en sociedad

Leonardo Viotti terminó de definir su gabinete y en el día de ayer posaron para las fotos en la Plaza 25 de Mayo. No le fue fácil al nuevo intendente armar el gabinete, diversos factores llevaron a que casi sobre la hora se culminara de conformar, no obstante es importante destacar que los principales cargos, los que van a estar en el minuto a minuto, son viejos conocidos de Viotti y forman un grupo homogéneo y leal, lo que le da al intendente la tranquilidad y seguridad necesaria para gobernar una ciudad que no es fácil y que tiene particularidades especiales que la hacen diferente.

GERMÁN BOTTERO, SECRETARIO

DE GOBIERNO Y MODERNIZACIÓN

Fecha de nacimiento: 09/10/1970. Formación Académica: 1994. Licenciado en Organización Industrial – Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rafaela. 2022. Diplomado Superior en Historia Argentina del Siglo XIX - Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Experiencia Laboral: 2019/2023: Presidente del Concejo Municipal de la ciudad de Rafaela. 2013/2017: Concejal de la Ciudad de Rafaela. 2012/2013: Subsecretario de Innovación Productiva, dependiente de la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Santa Fe.

2007/2011: Concejal de la Ciudad de Rafaela. 2003/2007: Concejal de la Ciudad de Rafaela. 1999/2003: Concejal de la Ciudad de Rafaela. 2000-2010 / 2015-2017 / 2019-2023: Director del Instituto de Capacitación y Estudios para el

Desarrollo Local (ICEDEL).

JUAN MANUEL MARTINEZ SALIBA,

SECRETARIO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

Fecha de nacimiento: 04/03/1982. Formación Académica: 2023 (en curso): Posgrado en Derecho laboral y con Posgrado en Procesal Penal con el 65% aprobado. 2011: Abogado egresado en la Universidad Nacional del Litoral. Experiencia Laboral: 2013/2015: Inspector administrativo de la Ejecución en el servicio penitenciario de la Provincia

de Santa Fe. 2018: Director General del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe (2015-2019), asumiendo como Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, cumpliendo los dos cargos hasta finalizar la gestión. 2019/2022: Subdirector Ejecutivo de Seguridad Ciudadana. 2022/2023: Director de Seguridad y Monitoreo de la Municipalidad de Santa Fe.

SILVINA ALEJANDRA BRAVINO,

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

Fecha de nacimiento: 10/01/1975. Formación Académica: 1992. Perito Mercantil con orientación impositiva. Escuela Nacional de Comercio “Mario R. Vecchioli”. 2003. Contadora Pública por la Universidad Católica de Santiago del Estero. Experiencia Laboral: 2022/2023: Coordinadora de Auditoría Contable en Grupo Cortassa S.A. 2021/2022: Responsable administrativa de la sucursal Rafaela en Cooperativa agrícola y ganadera Guillermo Lehmann.

2010/2021: Jefatura Contable en Expreso Santa Rosa S.A. 2008/2010: Jefatura Contable y Tesorería en Expreso Santa Rosa S.A. 2004/2008: Auxiliar de Tesorería y Finanzas en Electrónica Megatone S.A. 2001/2002: Auxiliar de Tesorería y Finanzas en 5’MPETENCIAS. 1998/2000: Auxiliar administrativo en Regional Trade S.A. 1994/1998: Cajera en Supermercado Pingüino.

GABRIEL ALEJANDRO CÁCERES,

SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y SALUD

Fecha de nacimiento: 28/02/1973. Formación Académica: 2020: Diplomatura inicial y avanzada en Diabetes. Sociedad Argentina de Diabetes. 2018: Posgrado de Cineantropometria. ISAK. Nivel 2. 2017: Posgrado de Nutrición Deportiva. Sociedad Argentina de Nutrición Clínica. 2012-2013: Maestría en Gestión de Servicios y Sistemas de Salud. Instituto Lazarte. Rosario. 2005: Especialidad en Nutrición Médica. Universidad Barceló. Bs As. 2002: Especialidad en Medicina Crítica y Terapia Intensiva. UBA – SATI. UDH Htal Británico de Bs As. 1999- 2001: Residencia en Terapia Intensiva. Htal Británico de Bs As. 1998: Título de Médico. Universidad Nacional del Nordeste. Experiencia Laboral: 2021/2023: Médico del área Legales de ART Prevención. Grupo Sancor Seguros- Delegado técnico. 2013/2023: Hospital Italiano de Rosario (HIR Centro y Sur) Sanatorio Nosti (Rafaela). Coordinador Médico del Equipo Multidisciplinario de Tratamiento de la Obesidad. Staff de Nutrición y Diabetes. 2021/2023: Hospital “Jaime Ferré” de Rafaela - Staff Servicio de Soporte Nutricional. 2013/2023: Clínica Parra. Rafaela - Jefe Terapia Intensiva y Staff Nutrición y Diabetes.

2016/2019: Hospital Jaime Ferré. Rafaela - Coordinador Políticas Hospitalarias 2015(2018: CUDAIO - Coordinador Médico Cudaio Rafaela. 2012/2015: Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe - Coordinador Nodo Salud Rafaela.

2005/2013: Hospital Británico de Bs As - Coordinador Médico del Equipo Multidisciplinario de Tratamiento de la Obesidad. Staff de Nutrición.

NICOLÁS ASENSIO, SECRETARIO DE

INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y AMBIENTE

Fecha de nacimiento: 06/07/89. Formación Académica: 2007. Técnico en Construcciones egresado de la Escuela de Educación Técnica Nº 460 “Guillermo Lehmann”. 2014. Ingeniero Civil egresado de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rafaela. Experiencia Laboral: 2013/2023: Encargado de obras de infraestructura vial a lo largo del territorio nacional, por la empresa Vial Agro S.A.

NORMA BECCHIO, SECRETARIA

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Fecha de nacimiento: 07/07/1963. Formación Académica: Profesora de Inglés - Instituto Superior del Profesorado Nº 2 de Rafaela. Traductora literario y técnico científico de inglés - Instituto Superior del Profesorado Olga Cossettini de Rosario. Diplomatura Superior en Ciencias Sociales con mención en gestión de las instituciones -FLACSO Becaria Fullbright (Programa de Intercambio de Profesores de Idioma en North Thurston School- USA). Agosto 1999 - Enero 2000. Becaria AMITY (Auxiliar docente en Humboldt High School- USA) Septiembre 1992- Junio 1993. Experiencia Laboral: 2012/2019: Directora de la EESO Nº 428 L. R. de Barreiro. 1990/2019: Profesora de Inglés de la EESO Nº 428.

1990/2019: Profesora de Inglés de la Escuela de La Plaza. 1996/2019: Profesora de Inglés de la EEMPA Nº 1007 Libertad. 1996/2010: Profesora de Inglés de la EESO Nº 204 Domingo de Oro.

PATRICIA IMOBERDORF, SECRETARIA DE

DESARROLLO ECONÓMICO, INNOVACIÓN Y EMPLEO

Fecha de nacimiento: 30/01/1976. Formación Académica: Contadora Público Nacional, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional del Litoral – Santa Fe. 2023: Maestría en Desarrollo Territorial, Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Rafaela (tesis pendiente). 2009: Especialización en Comercialización Internacional, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional del Litoral – Santa Fe. 2009: Diplomatura en Gobierno y Gestión de Empresas de Familia, Universidad Empresarial Siglo XXI y el Banco Interamericano de Desarrollo. 2022: Diplomatura en Formulación de Proyectos de Inversión, Universidad de Lomas de Zamora, Facultad de Ingeniería. Diplomatura en Liderazgo Industrial, Universidad Nacional de Quilmes (en curso)

Experiencia Laboral: 2021: Docente Diplomatura en Gestión Logística y Supply Chain, UTN Facultad Regional San Francisco, 2019/2022: Coordinadora de la Maestría en Negocios Internacionales, UCES, Rafaela. 2015/2023: Docente Titular Asociada de la cátedra de Toma de Decisiones Gerenciales en la carrera Dirección de Negocios, UCES, Rafaela.

2013/2023: Docente Titular Asociada de la cátedra de Logística en la carrera Licenciatura en Comercio Exterior, UCES, Rafaela. 2012/2016: Docente Titular de la cátedra de Marketing Directo en la carrera Licenciatura en Marketing, UCES, Rafaela. 2014/2018: Coordinadora Administrativa y de Proyectos de la “Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación competitiva Agencia Rafaela (ACDICAR)”, Rafaela. Agencia de Desarrollo Local. 2010/2013: Gerente de Marketing de “Rafaela Alimentos S.A.”, Rafaela. Frigorífico. 2009/2010: Supervisora Comercial de “Rafaela Alimentos S.A.”, Rafaela. Frigorífico. Cargo: 2007/2009: Gerente de Sucursales “Consultores de Empresas S.R.L.”. Empresa nacional dedicada a la búsqueda, selección y contratación de personal eventual. 2006/2008: Profesora de alemán en el “Instituto Argentino – Germano. Goehte”, de Rafaela. 2005/2007: Administrativa de Compras de “Frio Raf S.A.”, Rafaela. Empresa de Refrigeración Industrial. 2005: Censista del “Censo Nacional Económico 2004/2005”, Instituto Nacional de Estadística y Censos; y “Censo Nacional de Docentes 2004”, Ministerio de Educación. 2001/2003: Trabajo de investigación de mercados, relevamiento de información para “Infor consultores de información”, de Rosario; y para la Facultad de Ciencias Económicas, UNL, Santa Fe. 1998//2000: Auxiliar de Marketing – Auxiliar de Control de Calidad e Inspección de Procesos en “Amphenol-Tuchel Electronics GMBH”, Heilbronn (Alemania). Empresa dedicada a la fabricación de conectores eléctricos 2010/2023: Presidente y directora de la Pyme familiar “Imoberdorf Hnos. S.A.”.

2017/2023: Consultora del programa Expertos PyME del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. 2006/2023: Trabajó como profesional independiente, Contadora Pública Nacional. 2015/2018: Asesoramiento y consultoría en formulación de proyectos y planificación estratégica.

IVÁN MATÍAS VIOTTI, SECRETARIO

PRIVADO DE INTENDENCIA Y COMUNICACIÓN

Fecha de nacimiento: 14/01/1981. Experiencia Laboral: 2003/2011: Empleado de comercio desde el 2003 hasta el 2011.

2011/2017: Comercio propio. 2017/2019: Secretario de la concejal Alejandra Sagardoy. 2019/2023 Secretario del concejal Miguel Destefanis.

SILVINA IMPERIALE, SUBSECRETARIA DE

AUDITORÍA, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA

Fecha de nacimiento: 04/01/1971. Formación Académica: 1996: Graduada de Abogacía en la Universidad Nacional de Rosario. 2015: Egresada de la Escuela de Dirigentes de FEHGRA, en la USAL. 2017 Egresada de la Maestría dirigencial y formación de líderes de la UADE. 2019: Egresada de la Maestría Formación de Dirigentes y Líderes modernos de la Universidad Siglo21. 2023 Especialización en Economía y recursos públicos dictado por el Instituto de Formación Política del GCBA. Experiencia Laboral: 1996/2002: Socia en el Estudio Stano, Especialistas en Derecho laboral, Rosario. 2002/2008: Socia en el Estudio Racciatti, Hourquescos y Rourich, 2008/2016: Asesora en la gremial Empresaria CAPHREBAR (Cámara de Propietarios de Hoteles, Bares, restaurantes y confiterías de Rafaela). 2013/2020: Representante de la Región Litoral del Departamento de Fiscalidad y Tributación de FEHGRA. 2016/2023 Presidente de CAPHREBAR. 2018/2023 Representante de la Región Litoral en el Departamento Laboral y de Política Social de la FEHGRA.

MARIA EMILIA VIDAL, SUBSECRETARIA DE

DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO

Fecha de nacimiento: 09/06/1982. Formación Académica: Egresada - Colegio San José Rafaela. 2012: Arquitecta – Universidad Católica de Santa Fe – Arquitectura Santa Fe. 2018: Maestría en Desarrollo Territorial – Universidad Tecnológica Nacional Rafaela. (Tesis en curso). 2022: Maestría en Urbanismo. Universidad Nacional de Córdoba. (Tesis en curso). Experiencia Laboral:

2007/2012, Estudio de Construcción Irazabal, Rafaela, M.M.O., Marcelo Irazabal - Arq. Cecilia Ghilardi. 2012: auxiliar docente UCSF, Fac. de Arquitectura, Arquitectura III, Rafaela. 2013/2017, Estudio de Arquitectura Cuesta, ciudad de San Justo, Santa Fe. 2016/2017, Municipalidad de San Justo, Santa Fe, Area Planeamiento. 2017/2023: Estudio de Arquitectura Independiente. 2018/2023, Instituto Praxis. 20121/2023, Red de Innovación Local - Ciudades Eficientes.

HUGO MOREL, SUBSECRETARIO

DE DEPORTES Y RECREACIÓN

Fecha de nacimiento: 18/09/1982. Formación Académica: 2000. Egresado de la escuela Nacional Luisa Raimondi de Barreiro. Rafaela, Santa Fe. 2010. Cursado completo de Ingeniería Mecánica en la UTN Facultad Regional Santa Fe.

Experiencia Laboral: 2015/2023: Emprendimiento propio que consiste en armado y venta de baterías Akku Energy

Desarrollo de proyectos de energías renovables. Actualmente en funcionamiento. 2015/2018: Presidente de la Sub Comisión de Fútbol del Club 9 de Julio. 2018/2023: Presidente del Club 9 de Julio. Logramos triplicar la cantidad de deportistas agregando disciplinas (actualmente 14), haciendo hincapié en lo social y lo inclusivo como eje fundamental. Se ordenó institucional y financieramente logrando el objetivo de volver a competir en el fútbol profesional (Ascenso al Federal A).

JUAN PABLO AVERSA, SUBSECRETARIO

DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AMBIENTE

Fecha de nacimiento: 04/12/1991. Formación Académica: Egresado de la Escuela Técnica Nº 460 “Guillermo Lehmann”.

2023. Estudiante de la Licenciatura en Comercialización y Marketing. Experiencia Laboral: 2010/2023: Gerente comercial en la empresa Productos San Carlos. 2010/2023: Fundador de la empresa MSA Desarrollos Industriales.

MATIAS GONZALO GENTINETTA,

FISCAL MUNICIPAL

Fecha de nacimiento: 02/12/85. Formación Académica: Toda la escolaridad realizada en el Colegio San José de Rafaela.

2014: Abogado egresado de la Universidad Católica de Santiago del Estero – Departamento Académico Rafaela.

Mediador desde Febrero 2022. 2023: Diplomatura en Seguros en Universidad Nacional de Rafaela. Experiencia Laboral:

2004/2009: Trabajó junto a dos Productores de Seguros. 2009/2023: Jefe de Siniestro de la Agencia Rafaela de Seguros El Norte.

Este grupo de profesionales, llenos de entusiasmo y dedicación, se unen al equipo con la firme convicción de trabajar a la par de la comunidad. Su enfoque principal se centra en escuchar las necesidades de los vecinos, promover la participación ciudadana y aportar nuevas ideas para construir juntos un futuro próspero. Leonardo Viotti reafirma su compromiso de liderar un gobierno abierto, transparente e inclusivo. Invitamos a la comunidad a sumarse a este proyecto, donde la colaboración entre la administración municipal y los ciudadanos será clave para alcanzar las metas planteadas.