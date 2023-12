El campo le da a Javier Milei lo que le negó a Sergio Massa

Hace un año, esta columna alertaba que la sequía que castigaba a Santa Fe y a la región centro en general se llevaría puesta la campaña de trigo y, probablemente, las de soja y maíz. Finalmente, también arrasó las aspiraciones presidenciales del ministro de Economía, Sergio Massa, que no pudo sostener el impacto económico de los 22.000 millones de dólares perdidos por semejante fenómeno climático hostil. Sin embargo, todo cambió -vaya que sí- en los últimos 12 meses: Javier Milei será presidente desde este domingo y las lluvias regaron los campos y prometen una campaña 2023/24 llena de dólares para el libertario, más aun para el sector, devaluación mediante.

De aquella pérdida del 60% de la cosecha de soja y 35% de maíz a proyectar una producción que no será súper, pero sí mejor más que buena. Traducido en términos económicos, son divisas tranquilizantes para el próximo ministro de Economía, Toto Caputo, pero recién las tendrá disponibles para el segundo trimestre, cuando se empiece a liquidar la primera etapa de la cosecha gruesa.

“Está lloviendo y los cultivos parece que se desarrollarán correctamente, por lo cual, la primera isleta en este cruce de río bravo estará en marzo y abril. Va haber intercambio comercial, se va a exportar”, confió Gustavo Sutter Schneider, productor del Gran Rosario y dirigente de la Confederación de Sociedades Rurales de Santa Fe (Carfse). "El trigo viene muy bien y la soja y el maíz ilusionan", expresaron en los pasillos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

el “Messi de las finanzas” explora todas las posibilidades para armar una vaquita de dólares frescos y pasar los primeros meses del gobierno en un escenario de reservas escasas. Después llegarán los dólares, aunque no se sabe si servirán solo para mantener una economía que nadie sabe cómo será dentro de tres meses o para sumar a su plan de estabilidad que, por el momento, también es una incógnita.

La envidia de Massa

Hace un año, el mapa estaba en rojo y los suelos agotados y no había un solo nubarrón en el horizonte; o sí, pero uno simbólico sobre la economía. Las variables que tenía que manejar Massa se convirtieron en el chivo expiatorio para el ministro cuando se convirtió en candidato de Unión por la Patria. ¿Inflación? La sequía. ¿Falta de dólares? La sequía. ¿Freno de la actividad? La sequía.

Ahora se empieza a despejar el cielo para la aventura de Milei. Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la producción pasará de los 20 millones de soja de la campaña 2022/23 a 50 millones, un 150% más. En maíz, de 36 millones a 56 millones, un 55% más. Ambas son similares a la que le tocó a Alberto Fernández en su primer año de gestión.

El valor de la producción a precios FOB (free on board), es decir, el buque en el puerto cargado y listo para partir con los costos ya incluidos, es de 23.500 millones de dólares para el complejo sojero, mientras que para el maíz es de 11.600 millones. Fresquitos los dólares, fresquitos.

Claro que dependerá de los precios de los commodities, pero hay un factor ineludible: la devaluación. Esto tendría un impacto positivo para productores y las cerealeras que han presionando incansablemente por un tipo de cambio más alto que el oficial para exportar. El programa del dólar soja que diseñaron las cerealeras junto a Massa, que significó un tipo de cambio diferencial para la agroexportación -o una devaluación a medida- sirvió, al menos en las primeras ediciones, como incentivo para liquidar.

Con una devaluación descontada en el inicio de la era Milei, la venta de granos iría por un tubo luego de un año pésimo. A la hora de colocar el dólar en un número que le cierre al campo, las opiniones son disímiles: ante la consulta de Letra P, nadie se juega demasiado. Los 650 pesos como planteó el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, supondrían una suba del 80%, que cerraría en lo comercial aunque hay quienes piden más. Todo, bajo la condición de que la brecha se reduzca o se unifique y el cepo desaparezca.

A la inversa, se verá cómo impacta en los precios internos del maíz esa devaluación, porque se traslada invariablemente a todo producto que lo use de insumo, por ejemplo, la carne. El panorama no está exento de riesgos y el factor climático del Niño es uno. Si la Niña se pasó de seca, el actual fenómeno podría pasarse de rosca y llover demasiado en el verano, lo que mermaría la producción. Sin embargo, el campo le dará a Milei lo que no le dio a Massa y Milei le dará al campo lo que le dio Massa a cuenta gotas.

Con informacion de Letra P.